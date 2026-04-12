Murió la poeta, ensayista y profesora de literatura Eliana Albala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La poeta, ensayista, cuentista y profesora de literatura Eliana Albala Levy, quien durante 45 años creó literatura y formó a escritores en México. Falleció en su tierra natal Santiago de Chile, Chile.

Desde joven destacó por su talento literario. Nació en Temuco en 1929. Estudió en el Liceo 1 de Niñas y en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Su primer libro, “Los ríos, por ejemplo” (1959), fue calificado por la crítica como una de las irrupciones poéticas más potentes de su generación. Más tarde obtuvo importantes reconocimientos en México y Centroamérica, entre ellos el premio de la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) por “El otro lado de las cosas vivas”.

En abril de 1974 viajó a Cuernavaca, México, para acompañar a su esposo exiliado en esa ciudad. Desde esa fecha hasta marzo del 2019 estuvo en esa metrópoli, donde desarrolló una extensa carrera académica. Fue profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en centros de formación de escritores. Su trabajo crítico sobre autores como Gabriela Mistral, Lezama Lima, Gabriel García Márquez y Octavio Paz la convirtió en una referencia en los estudios de literatura hispanoamericana.

En su regreso a Chile, inició talleres literarios en la Sociedad de Escritores de Chile y al mismo tiempo tomó contacto con la Academia Chilena de la Lengua, a cuyas sesiones asistía con regularidad como Miembro Correspondiente. Continuó escribiendo y revisando su obra. En los últimos años se publicó “Poesía total” volumen que reúne buena parte de su producción poética.

El 15 de noviembre de 2020, la revista cultural “Mood Magazine” de la Ciudad de México creó el Certamen Nacional de Poesía Dra. Eliana Albala Levy.

El velatorio se efectúa en la Sala Velatoria N° 3 del Parque del Recuerdo, Av. Américo Vespucio 555, Huechuraba, hoy domingo 12 de abril, a partir de las 10 horas. La ceremonia en su honor tendrá lugar hoy a las 17 horas, en el Cinerario del Parque del Recuerdo, Av. Recoleta 4421, comuna de Huechuraba.