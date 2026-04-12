“Súper Mario Galaxy: la película” recauda 629 mdd en taquilla en el mundo

“Súper Mario Galaxy: la película” recauda 629 millones de dólares en todo el mundo en taquilla. Foto: Nintendo e Illumination/Universal Pictures vía AP

(AP).- “Súper Mario Galaxy: la película” cosechó un éxito sin precedentes en taquilla durante su segundo fin de semana en cines.

La secuela de Universal e Illumination recaudó 69 millones de dólares en 4284 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio publicadas el domingo. Esto eleva su recaudación total en Estados Unidos a 308.1 millones de dólares y su recaudación mundial a 629 millones de dólares.

Eso representa una caída del 48% con respecto al primer fin de semana de la película en cines, un descenso bastante moderado para un éxito de taquilla. Pero la diferencia entre esta película y la primera sigue creciendo. Para su segundo fin de semana en 2023, “Súper Mario Galaxy: la película”—que recibió críticas mucho mejores que su secuela— había recaudado más de 353 millones de dólares en Estados Unidos. Aun así, la secuela es un éxito rotundo en todos los sentidos, ya que su producción costó tan solo 110 millones de dólares.

Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore, afirmó que se trata de una decisión de mantener las acciones "muy respetable".

“Que la película ya haya recaudado más de 300 millones de dólares es simplemente asombroso”, dijo Dergarabedian, señalando que la mayoría de las entradas probablemente se vendieron a precios reducidos para niños. “Alcanzar estos hitos de taquilla es aún más impresionante”.

La película también está contribuyendo a impulsar la taquilla antes de que comience la temporada de estrenos de verano en mayo.

El gran estreno del fin de semana también fue de Universal: la comedia romántica de viajes "You, Me & Tuscany", protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page, conocidos por "Bridgerton". Debutó en cuarto lugar con una recaudación estimada de 8 millones de dólares en 3151 salas, frente a un presupuesto de producción de 18 millones de dólares. Las mujeres representaron un abrumador 80% del público.

Dirigida por Kat Coiro, la película llegó a los cines con críticas mixtas a positivas. Según una reseña de Associated Press, es "una película tan superficial e insustancial como la espuma de un buen capuchino". Actualmente tiene una puntuación del 68% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes.

El público pareció disfrutarla un poco más. Según las encuestas a la salida de PostTrak, el 77% de los compradores de entradas dijeron que la recomendarían sin duda a sus amigos. Además, obtuvo una calificación de A- en CinemaScore.

Jim Orr, director de distribución nacional de Universal, afirmó que las puntuaciones de la reacción del público "apuntan a un muy buen desempeño en taquilla".

El segundo puesto en la taquilla esta semana fue para "Project Hail Mary" de Amazon MGM Studios, que sigue registrando ventas de entradas de dos dígitos en su cuarto fin de semana. Recaudó aproximadamente 24,6 millones de dólares entre el viernes y el domingo, alcanzando un total nacional de 256,7 millones de dólares. A nivel mundial, ha recaudado 510,6 millones de dólares.

“The Drama” ocupó el tercer lugar en su segundo fin de semana, con 8,7 millones de dólares. La película de A24, que ha generado gran expectación y narra la historia de una pareja comprometida interpretada por Robert Pattinson y Zendaya, experimentó una caída de tan solo el 38%, lo que sitúa su recaudación nacional en 30,8 millones de dólares y su recaudación mundial en 65 millones de dólares.

“Hoppers”, de Disney y Pixar, completó el top cinco en su sexto fin de semana con 4,1 millones de dólares. La película de animación ha recaudado 354,4 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha.

Otro punto positivo fue la adaptación japonesa del videojuego "Exit 8", que recaudó 1,4 millones de dólares en tan solo 490 salas y se posicionó en séptimo lugar. Dirigida por Genki Kawamura, la película, distribuida por Neon, tiene una calificación del 95% en Rotten Tomatoes.