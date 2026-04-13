Britney Spears ingresa a centro de tratamiento por abuso de sustancias

LOS ÁNGELES (AP).- Britney Spears ingresó en un centro de tratamiento por abuso de sustancias poco más de un mes después de haber sido arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas.

Un representante de Spears declaró en un correo electrónico enviado a Associated Press el domingo que la superestrella del pop de 44 años se había internado voluntariamente en el centro.

El 5 de marzo, agentes de la Patrulla de Carreteras de California recibieron un aviso de que un BMW circulaba a gran velocidad y de forma errática por la US 101 en el condado de Ventura, cerca del límite con el condado de Los Ángeles, según informó la Patrulla de Carreteras de California.

Spears, residente de la zona, se sometió a varias pruebas de sobriedad en el lugar y fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, según informaron las autoridades. Fue trasladada a una cárcel del condado y puesta en libertad varias horas después.

El 23 de marzo, los investigadores remitieron el caso a la Fiscalía del Condado de Ventura, que tiene previsto tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes de la fecha prevista para la comparecencia ante el tribunal, el 4 de mayo.

En aquel momento, un representante calificó las acciones de Spears de "completamente inexcusables" y dijo que, idealmente, sería "el primer paso hacia un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney".

Spears prácticamente ha dejado de lado su carrera musical. No ha salido de gira en casi ocho años y no ha lanzado un álbum en casi una década.

En 2021, recuperó el control de sus decisiones personales y sus finanzas cuando se disolvió la tutela legal impuesta por un tribunal tras casi 14 años. Dos años después, publicó sus exitosas memorias, “La mujer que hay en mí”.