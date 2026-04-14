John Williams va más allá de Hollywood: Arturo Rebolledo, concertador que dirigirá “Sinfonía Galáctica"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director concertador Arturo Rebolledo, quien dirigirá la “Sinfonía Galactica” este 4 de mayo en el Teatro Metropólitan donde se escuchará el repertorio del compositor John Williams para "Star Wars”, afirma que la música de este no se queda en Hollywood, pues “es reconocido y respetado en la escena clásica”.

Rebolledo, también destacado violista y extitular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigirá el próximo 4 de mayo a una orquesta sinfónica con 60 músicos que interpretarán en un acto especial el repertorio de Star Wars, serán cerca de 14 piezas escritas por John Williams, ganador de múltiples Premios Óscar y Bafta, en un recital que lleva por lema “la fuerza no se ve, se vive”.

El espectáculo desplegará una producción de gran formato, pues además de la sinfónica en escena, habrá un coro en vivo y algunas sorpresas escénicas que buscarán elevar las emociones del público.

Entre los temas que se escucharán están la “Apertura de Star Wars” –‘Star Wars, Main Title’, compuesto en 1977 e interpretado originalmente por la Sinfónica de Londres–; “La Marcha Imperial, “El tema de la Princesa Leia”, “El tema de Yoda”, “La batalla en el bosque” (Episodio 6), “Duelo de los destinos”, “A través de las estrellas” (del casamiento de Anakin y Padme), “Cantina band”, entre muchas otras.

Entrevistado por Proceso, Rebolledo se dijo emocionado, pues relató que la música de John Williams lo alentó en sus años como estudiante, además de confirmar que es un fan del mundo de Star Wars:

“La Guerra de las Galaxias es parte de la cultura de nuestro tiempo, la saga de esta película sigue tan vigente como cuando se estrenó en los años setenta y se ha convertido en un fenómeno importante.

“Y si hay algo que hay que apuntar es que, en añadido a la historia de la película que tiene una filosofía muy padre, la música de John Williams es un 50% del éxito o esencia de la saga, como sucede en las grandes producciones de cine. Hay gente que sin ser fan reconoce la música de Star Wars, y este concierto se vivirá en el marco del 4 de mayo (4th May), día de La Guerra de las Galaxias en alusión a ‘la fuerza’ de la que se habla en las películas”.

Producido por Seven Waves, el concierto sinfónico tendrá 14 piezas de las nueve películas oficiales, a partir de los momentos más representativos y famosos de la cinta, además de una pantalla detrás de la agrupación que dará secuencia en imágenes de los momentos musicales.

“Y si a la gente le gusta vamos a ir preparados con algunos temas extra, así como sucede en los universos expandidos de la saga”, dijo.

–¿Usted es fan de las películas?

–Sí, me tocó ver el estreno de la primera película en 1977, y toda mi vida seguí la saga, soy muy fan, de hecho, estudié música con el afán de llegar a la música de John Williams; cuando mis hijos eran pequeños y se estrenaron los siguientes capítulos de La Guerra de las Galaxias fui a verlas con ellos.

“Me gusta tanto que colecciono naves, pues mi hobby es el modelismo, así que tengo cualquier cantidad de figuras de Star Wars”.

–Para los que no siguen a John Williams ¿más allá de Hollywood, es reconocido? es decir en la música clásica…

—Sin duda, es reconocido y respetado. Por supuesto que se le conoce de manera más popular por Star Wars como por otras películas (Tiburón, Indiana Jones, Mi pobre Angelito, Superman, Jurassic Park, Harry Potter, ET, La lista de Schindler, etc.) tiene un repertorio muy amplio, pero en la escena clásica por supuesto que se le respeta.

“Williams no sólo hace cine, hace música de concierto, tiene composiciones para violín, viola, y una preparación muy sólida, recientemente dirigió a la Filarmónica de Viena y a la de Berlín, y hablamos de orquestas muy, muy conservadoras. Su repertorio es muy interesante”.

Y añadió:

“De hecho muchos de los grandes compositores que han hecho musica para cine, como William Walton o Williams hacen mucha música de concierto, diría que generalmente los buenos compositores que hacen cine es porque hacen muy buena música de concierto”.

–¿Le emociona dirigir la “Sinfonía Galáctica”?

–Mucho, por todo lo que te conté, pero también porque es un momento en donde la gente podrá emocionarse más allá de los aplausos, va a ver sorpresas en escena para elevar la experiencia, y quien quiera ir con cosplay (disfraz) o algún atuendo acorde a Star Wars será más que bienvenido, es un momento atípico, está hecho para que la gente se emocione.

La “Sinfonía Galáctica” se ejecutará en una sola fecha, este lunes 4 de mayo de 2026, a las 20 horas, en el Teatro Metropólitan, los boletos van desde $590 pesos y se pueden adquirir vía Ticketmaster.