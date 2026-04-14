Luto en el rock latinoamericano por la muerte de Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes

ARGENTINA (France24).-El rock en español ha perdido a uno de sus pilares fundamentales con la muerte de Felipe Staiti este lunes en Mendoza, Argentina. El guitarrista y fundador de la banda Enanitos Verdes no logró superar una crisis de salud derivada de una infección bacteriana contraída durante su última gira por México. Staiti era el último integrante activo de la formación original de la agrupación inmortalizada con canciones como Lamento Boliviano.

El rock argentino está de luto. Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo Enanitos Verdes, murió el lunes a los 64 años.

Staiti estaba internado por un cuadro de deshidratación profunda en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza, ciudad donde nació, al igual que la agrupación. Las complicaciones de salud lo llevaron a la muerte, según reportan medios de comunicación argentinos.

El medio local Los Andes señaló que, a finales de 2024, tras una gira por Latinoamérica para celebrar los 40 años del primer disco de la banda, Staiti contrajo una infección bacteriana en México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una grave crisis de salud.

Por esta razón, fueron cancelados shows en festivales como Santiago Rocks en Chile, así como fechas en Colombia y Perú.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo. Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, escribió en Instagram su mánager, William Ramírez.

La noticia también fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!”, escribió.

El legado de Enanitos Verdes

'Lamento Boliviano', de Enanitos Verdes, es considerado por expertos uno de los himnos más representativos del rock latinoamericano y forma parte de los 14 álbumes de estudio y cuatro en vivo que deja la banda, fundada en 1979.

El tema había superado recientemente las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las canciones más emblemáticas del rock en español en alcanzar este hito.

La banda se encontraba trabajando en un álbum de grandes éxitos con invitados nacionales e internacionales y planificaba una gira por Estados Unidos junto al grupo español Hombres G para junio y julio.

Actualmente, el único miembro sobreviviente de la formación inicial es el baterista Daniel Piccolo, quien se retiró en 2009. El vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022. Desde entonces, Staiti había asumido el rol de vocalista de la banda.