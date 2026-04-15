Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por usar ambulancia para ir a su fiesta: “había razones” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El cantante Carlos Rivera defendió a su colega y amiga, la española Natalia Jiménez, tras las fuertes críticas en su contra por utilizar una ambulancia con sirenas encendidas para evitar el tráfico y llegar a la fiesta de cumpleaños del mexicano.

El pasado 14 de marzo, luego de su presentación en el festival Vive Latino, Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, utilizó una unidad de emergencia para esquivar el caos vial capitalino y, posteriormente, trasladarse vía aérea a la celebración de Rivera, que se realizó en Huamantla, Tlaxcala.

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En el clip, se observa a la cantante en uno de los asientos de la ambulancia, junto a una camilla y otros utensilios médicos, mientras el vehículo, con sirenas encendidas, avanza a gran velocidad sobre el Circuito Interior de la Ciudad de México.

“Carlitos, ahí voy. De que llego, llego”, dice Jiménez en el video. Este hecho fue documentado y presumido por la artista en Instagram, con el siguiente texto: “Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo @carlosrivera. Una locura, pero valió la pena totalmente”.

Jiménez se justifica: tiene prediabetes y deshidratación

Ante las críticas de los internautas, quienes calificaron la acción como una "falta de respeto" y un uso indebido de servicios de emergencia, Jiménez y su esposo y mánager, Arnold Hemkes, difundieron en redes sociales una explicación del caso.

Según su versión, la cantante fue diagnosticada meses atrás con prediabetes y, tras su presentación en el festival, sufrió episodios de deshidratación y malestar general. Hemkes aseguró que la contratación de la ambulancia privada fue una medida preventiva para monitorear el estado de salud de la artista mientras se determinaba si podía viajar o no.

El equipo médico autorizó el traslado a Tlaxcala tras una evaluación en un hospital del sur de la ciudad. Sin embargo, la justificación de la española no frenó los cuestionamientos sobre el uso de las sirenas y luces de emergencia para avanzar entre el tráfico, un acto que el Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia de la Ciudad de México limita estrictamente a traslados de pacientes en estado grave o crítico.

Carlos Rivera dice que "había razones lógicas"

A casi un mes del hecho, Carlos Rivera respaldó la versión de su amiga, señalando que las críticas carecían de contexto, ya que había una explicación lógica:

“Cuando hay una razón lógica, después, cuando ya hay una explicación, pues ahí la gente sabrá qué hacer, pero obviamente había razones lógicas. Qué bueno que ella explicó lo que pasaba”, declaró el cantante en una entrevista para "Venga la Alegría”.

“Yo no sé en qué iba a llegar cada uno (de los invitados), pero a veces pasan estas cosas y de todo se aprende, ¿no? Ahí también para que todos aprendamos qué es lo que tenemos que hacer y qué no”, añadió Rivera.

Pese a este respaldo, la indignación persiste. Varios usuarios señalaron que, de haber existido una emergencia médica real, el destino de la ambulancia debió ser un hospital de forma permanente y no una fiesta de cumpleaños. Otros acusaron que el uso de la unidad médica, sobre todo con sirenas y luces encendidas, no es para casos de prediabetes o deshidratación, sino para “situaciones donde corre riesgo la vida”.

El incumplimiento del Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia que circulan en la Ciudad de México implica, como medida inmediata, la remisión de la unidad al corralón. Además, las consecuencias pueden escalar a multas, suspensión temporal o definitiva del servicio del vehículo, así como penas de seis meses a dos años de prisión, dependiendo la gravedad de la falta.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre ninguna investigación oficial o sanción contra Natalia Jiménez, lo que refuerza los comentarios sobre el vacío legal y la falta de respuesta de las autoridades cuando se trata de una figura pública.