Cristina Rivera Garza en El Colmex: “La no repetición es la definición última de la justicia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Después de su conferencia en la UNAM, la escritora Cristina Rivera Garza realizó la tarde del miércoles la primera de dos lecturas en El Colegio de México (El Colmex), en donde en sintonía con su diálogo en la máxima casa de estudios, en donde abordó la violencia de género, en esta ocasión se centró en las fosas comunes y desapariciones en México.

Este jueves 16 de abril realizará su segunda disertación en el instituto ubicado al sur de esta ciudad.

Con presentación por parte de Alfonso Medina y Ana Covarrubias Velasco, profesor-investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, y presidenta del Colmex, respectivamente; Rivera Garza profundizó en dichos temas a partir de su novela “Autobiografía del algodón” (2020).

La Premio Pulitzer 2024 aborda en ese volumen de ficción-documental su historia personal, rastreando sus raíces a través de las historias de sus abuelos paternos y maternos para hablar del territorio, la migración, deportación, expulsión y repatriación de los campesinos algodoneros.

Dijo desde la Sala Alfonso Reyes de El Colegio:

“Pareciera que estoy obsesionada con mi familia, eso nos pasa a todos, pero entiendo que los procesos a través de los cuales han pasado estas familias (como la mía), han sido formadas o deformadas por fuerzas macroeconómicas de una gran envergadura como le pasa a gran parte de las familias mexicanas.

“Esta no es una literatura del ‘yo’ sino de ‘nosotros’, por esta actividad y la práctica no del individuo sino de las personas en una complejidad tremenda, y letal también, así es como concibo este libro”.

Y en seguida dio a conocer la conferencia que renombró como “La fosa común de los pobres, una exhumación de la ‘Autobiografía del algodón’”, que surgió a partir de diversos ensayos y procesos de escritura que han sucedido a la publicación de 2020.

En la conferencia que fue también transmitida por las redes sociales del Colmex, Rivera Garza partió de la generalidad de la ‘fosa común’ para llegar a México.

Señaló el libro “A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan”, de la filósofa belga Vinciane Despret, para citar:

“¿De qué se sostiene un muerto, ¿cuáles son las condiciones propicias que vuelven capaces a los muertos?, ¿qué tipos de pruebas los fortalecen y cuáles los ponen en riesgo?, ¿que piden, que necesitan? ¿de qué nos vuelven capaces a otros?

“Tal vez nunca como en nuestra época la desaparición generalizada, la devastación, alcanza a los vivos, sino que se ensaña con los muertos, y ya lo decía Rulfo en ‘Pedro Páramo’, ‘vamos a estar mucho tiempo enterrados’”.

También recordó los inicios de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas creado en 2017 por el gobierno federal, reafirmando por encima de ésta la labor de las distintas agrupaciones organizadas de familiares que a la fecha existen en el país.

Para profundizar en casos de pobreza extrema y el ‘amor maternal’ en lo siguiente:

“No tengo respuestas empíricas para interrogantes, pero las preguntas me recuerdan que los muertos cuentan en el sentido de importar y de compartir una historia, las preguntas que emanan de una exhumación hecha –incluso a aquellas que son solo de nombres propios– impugnan a la violencia que los llevó a la fosa común, y alumbran también el camino para otro porvenir, porque insisto no tenía que ser así, no tiene que pasar de esta manera, la no repetición es la definición última de la justicia”.

La conferencia duró cerca de una hora, más otros 20 minutos en diálogo con preguntas-respuestas con el público asistente, que al igual que en la UNAM colmó la sala de El Colegio.

Mañana jueves tocará turno a la conferencia “La creación y la investigación: caminos entreverados”, a las 16 horas, también en la Sala Alfonso Reyes de El Colmex.