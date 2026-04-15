"Feria del Libro y la Rosa" llega a 18 ediciones con homenaje a Miguel León-Portilla

Conferencia de prensa en la Casa Universitaria del Libro en la colonia Roma. Foto: Niza Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La "Feria del Libro y la Rosa" llega a sus 18 años con un día más de actividades y presencia interdisciplinaria hacia lo literario.

Uno de los pocos encuentros realizados al sur de la Ciudad de México alcanza la 'mayoría de edad’ agregando un día más de programación, del 23 al 26 de abril, y un crecimiento general de 12% respecto al año pasado.

En numeralia su oferta se amplía este año de 398 a 500 actividades, entre presentaciones editoriales, talleres, exposiciones, ciclos de cine, conciertos, encuentros profesionales y espacios dirigidos a infancias y juventudes.

Contarán con 183 estands (13% más que la edición pasada), distribuidos en poco más de 11 mil metros cuadrados en el Centro Cultural Universitario. También 133 expositores (6% más que en 2025), de los cuales el 13% se presentarán por primera vez en la Fiesta, mientras que el 86% refrenda su asistencia a esta edición.

En conferencia de prensa en la Casa Universitaria del Libro (Casual) en la colonia Roma, se encontraron Rosa Beltrán, titular de Difusión Cultural de la UNAM; Jorge Comensal, director de La Revista de la Universidad; Imelda Mortarell, titular de La Fiesta del Libro y la Rosa; Julia Santibáñez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura; y Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial.

Luego de que Beltrán enfatizará la extensión de la feria para este año, destacándola como una "fiesta única en su género", en donde convive la literatura de manera interdisciplinaria con géneros como el cine, las artes plásticas y la música, Martorell detalló parte de la programación.

Mencionó la presencia de autores a lo largo del encuentro como: María Negroni, Selva Amada, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Bernardo Esquinca y Juan Gedovius; personalidades del ámbito de la investigación como Roger Bartra, Javier Garciadiego y Roberto Coria, e histriones como Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez.

Además del conservatorio “Miguel en nuestra memoria. Homenaje a Miguel León-Portilla, a 100 años de su nacimiento, en el que participarán el arqueólogo Eduard Matos Moctezuma y el historiador Javier Garciadiego, el jueves 23 a las 12 pm, en el Foro Libertad. El evento está organizado por el Colegio de Nacional.