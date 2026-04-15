INAH halla pintura rupestre de más de 4 mil años en Hidalgo; ajustan ruta del Tren México-Querétaro

Manifestaciones gráfico-rupestres en el Sitio El Venado, en Hidalgo. Foto: INAH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un conjunto de pinturas rupestres con una antigüedad de más de 4 mil años fueron halladas en Hidalgo durante las obras de construcción del proyecto ferroviario México-Querétaro.

El hallazgo fue confirmado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de que especialistas identificaran 16 manifestaciones gráficas en dos acantilados cercanos al río Tula y la presa La Requena, en el cerro El Venado, ubicado en los límites de Atotonilco de Tula y Tepeji del Río.

Se estima que las nuevas expresiones gráfico-rupestres datan desde épocas prehistóricas hasta el periodo posclásico mesoamericano.

Este descubrimiento arqueológico incluye diversas imágenes, entre ellas personajes con escudos y tocados, como posibles referencias a Tláloc, además de figuras de venados y serpientes, e incluso trazos que podrían representar fenómenos naturales.

Las pinturas pudieron ser elaboradas con pigmentos minerales o vegetales, mientras que los petrograbados estarían hechos con técnicas de puntillismo, explicó Víctor Francisco Heredia Guillén, coordinador del proyecto del Salvamento Arqueológico del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro.

Aunque el hallazgo ocurrió el pasado 3 de enero, el sitio ya contaba con antecedentes desde la década de 1970, como parte del Proyecto Arqueológico Tula, bajo la coordinación del investigador Eduardo Matos Moctezuma.

En aquel momento, se identificó un elemento pictórico que hacía alusión a un venado, lo que determinó el nombre del lugar.

Tan solo el año pasado se identificaron nuevas representaciones, las cuales ya eran conocidas localmente por las comunidades de la región.

#ÚLTIMAHORA ?? Identifican nuevas manifestaciones gráfico-rupestres en el Sitio El Venado, en Hidalgo



Especialistas del INAH registraron 16 petrograbados y pinturas rupestres que datan de la prehistoria y del Posclásico mesoamericano



Conoce los detalles: https://t.co/UDm4mRJ2qE pic.twitter.com/Z2Kf5o3uGL — INAH (@INAHmx) April 13, 2026

El arqueólogo Abel José Romero García, miembro del proyecto de salvamento arqueológico, afirmó que las manifestaciones gráficas se encuentran en buen estado de conservación.

Además, señaló que algunas de las expresiones gráfico-rupestres podrían estar relacionadas con la etapa final de Tula durante la época prehispánica.

Tras su localización, se realizó el registro fotográfico y fotogramétrico de las imágenes, lo que permitirá su estudio detallado y confirmación de su época de elaboración a través de una comparación con otras figuras halladas en la región.

Ante estos continuos hallazgos, en octubre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la modificación de la ruta del proyecto ferroviario, con la finalidad de conservar el patrimonio arqueológico, debido a la imposibilidad del traslado de las representaciones.

Este proyecto ferroviario, mejor conocido como Tren del Norte, atenderá una demanda estimada de 70 mil pasajeros diariamente en sus rutas de Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

En el caso del trayecto de Ciudad de México a Querétaro, que abarca 226 kilómetros, se han registrado 141 sitios con elementos culturales, de los cuales 31 son de interés arqueológico y dos de importancia: El Venado y Tula.