Patita de Perro, Yucatán a Go Go y Jack Distortion en el primer “Mini Rock Fest” para niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de una vasta programación musical y de conciertos pensados para adultos, el 1º “Mini Rock Fest”, a realizarse el 18 de abril, se abre paso como un espacio único para las infancias.

El evento será en Quarry Studios a partir de las 13:30 horas y tendrá a bandas como Yucatán a Go Go, Patita de Perro, Crazysaurios, DJ Purple, Pequeños Diabillos, la Broma Infinita, Los Botes Cantan, y los internacionales Manu Choque (Argentina) y Jack Distortion (Chile), este último en medio de una creciente fama.

En complemento a la música, el festival también tendrá tres áreas más dedicadas al arte, cuentacuentos y magia.

“Lejos de los formatos tradicionales donde los niños son espectadores pasivos, este festival los reconoce como protagonistas absolutos.

“La experiencia está diseñada desde el niñocentrismo, un enfoque poco común en la industria, que busca crear espacios donde la infancia no tenga que adaptarse, sino donde todo esté pensado para ellos”, indica el programa.

El cartel es uno de los puntos más sólidos de la primera edición con un lineup que apela a la inteligencia y el gusto musical de su audiencia, encabezado por Yucatán A go go y Patita de perro, referentes indiscutibles del rock para niños en México, con trayectorias que han marcado generaciones.

En el caso de los Patita con éxitos como ‘Córrele’, ‘El Marciano’, ‘Acapulco en la azotea’, ‘Corazón de coca’, ‘La Niña futbolista’, ‘Las mañanas patunas’, entre otros, y de Yucatán a Gogo con ‘Ajolotzilla’, ‘Abuelo luchador’, ‘Abuela zombie’, ‘Canción basura’, y ‘Se comió’, por mencionar algunas.

Mientras que Crazysaurios aportarán una energía más ska, al igual que Los Botes Cantan en franca propuesta creativa y sintonía con la labor de la banda La broma infinita. DJ Purple tendrá un setlist especial, y Pequeños Diablillos también mostrarán el dinamismo que los coloca como uno de los favoritos en la programación.

Desde Chile llegará el rock-metal de Jack Distortion, ese que hace correr, brincar y mover al público infantil y cuyos videos se han vuelto virales; mientras que Manu Choque, desde Argentina, demostrará por qué que el rock para las infancias trasciende fronteras.

El festival también tendrá tres áreas más en complemento a los conciertos: Arte en Sincronía, donde los niños podrán pintar y crear mientras suenan las bandas en vivo: el Zona Maker, pensada para que los asistentes personalicen prendas, pulseras y accesorios con estética rockera; y Cuentacuentos y Magia, para aquellos que prefieren otras experiencias infantiles.

El Mini Rock Fest se realizará este sábado 18 de abril de 13:30 a las 20:30 horas, y Quarry Studios se ubica en Boulevard Gran Sur #100, en la zona de Pedregal de Carrasco. Las entradas se pueden adquirir vía Passline (https://home.passline.com/home).