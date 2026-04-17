Entre retrasos, nostalgia y un holograma Cerati se despide Soda Stereo de CDMX (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera de tres fechas que Soda Stereo ofreció Palacio de los Deportes se vivió con el retraso de dos horas y 20 minutos, luego las disculpas posteriores de la banda y de la promotora Ocesa, seguida por una segunda y tercera fecha que reivindicaron la relevancia del concierto: el holograma de Cerati para traer de vuelta a una de las agrupaciones insignes del rock en español. La gira “Ecos” de Soda recalará a Jalisco y Nuevo León.

Si en Argentina causo revuelo el regreso del ahora trío físico-virtual (Charly Alberti y Zeta Bosio, y Cerati, respectivamente), mismo que se vivió entre lágrimas e incredulidad por parte de los seguidores, en especial de las nuevas generaciones que no pudieron disfrutar de la banda en su época de auge, en México se esperaba una recepción similar.

La primera fecha se empañó por el retraso de dos horas y media, los señalamientos se dividieron en redes sociales. Mientras que algunos criticaron la larga espera y el setlist de apenas 16 canciones (que a muchos les resultó corto con la trayectoria de Soda), otros dejaron de lado el factor tiempo para exaltar el espectáculo y el momento que hizo posible la tecnología al ‘revivir’ a Cerati.

Esta fue la rechifla monumental que se ganó Soda Stereo esta noche en el Palacio de los Deportes, luego de hacer esperar a su público cerca de dos horas.



Sí, leíste bien: ¡dos horas! La cita era a las 8:00 de la noche y, a las 10:00 p.m., no había absolutamente nada. pic.twitter.com/je6JOxolAV — Raul Gutierrez???? (@raulgtzoficial) April 15, 2026

El regreso del músico se debió a una combinación de Inteligencia Artificial (IA), renderizado 3D de alta densidad y captura de movimiento. Todo esto basado en grabaciones de la gira ‘Me Verás Volver’ de 2007 a partir de la cual se mapearon los movimientos característicos de Cerati, desde la forma de colgarse la guitarra, al desplazamiento en el escenario y los gestos al cantar, programando todo para reaccionar en tiempo real a las luces que ‘bañaron’ a Charli Alberti y Zeta Bosio, en el escenario, logrando un engaño al ojo desde el ángulo izquierdo o derecho.

De ahí que se solicitara al público no señalar con luces del celular directamente al holograma, pues se podría perder nitidez y tiempo de reacción en la imagen.

Así se presenta Soda Stereo en el Palacio de los Deportes esta noche. A Gustavo le aplicaron la de 'ni mu3r7o faltas hoy al jale'. pic.twitter.com/amkYbVPV6j — Rock360Mx (@Rock360Mx) April 15, 2026

Los 16 temas fueron: Ecos, Juego de seducción, Nada personal, Hombre al agua, Ella usó mi cabeza como un revolver/Cuando pase el temblor, Luna Roja, Toma la ruta, (En) el séptimo día, En la ciudad de la furia, Sobredosis de TV, Persiana Americana, Un misil en mi placard (versión de MTV Unplugged ), Planeador, Primavera 0, Prófugos, y De música ligera.

Y tras la última fecha la noche de este jueves 16 de abril, Charly Alberti y Zeta Bosio viajarán a Zapopan, Jalisco, para presentarse este 18 y 19 de abril en el Auditorio Telmex, y luego 21 y 22 de abril en Monterrey, Nuevo León en el Auditorio Banamex.

Importante mencionar que, dado que en el Palacio de los Deportes está habilitado para unas 20 mil personas, el Auditorio Telmex está hecho para recibir 11 mil 500 almas, y el Auditorio Banamex para cerca de nueve mil, de ahí que los asistentes en estos recintos tendrían una mucho mejor versión y visión del trío físico-virtual en escena.

Después de tocar en México, Soda Stereo continuará la gira internacional con fechas en Uruguay (Montevideo, 2 de mayo), Ecuador (Quito, 16 de mayo), Perú (Lima, 22-24 de mayo), y Colombia (Bogotá, 28-30 de mayo), para después cerrar en España (Madrid, 24 de septiembre).