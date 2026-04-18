Chaleco salvavidas de pasajero que sobrevivió al Titanic fue subastado por más de 900 mil dólares

Se muestra un salvavidas del Titanic perteneciente a un superviviente, Londres, miércoles 16 de mayo de 2007. . Foto: AP/Sang Tan

LONDRES (AP).- Un chaleco salvavidas que llevaba una pasajera del RMS Titanic cuando escapó del barco que se hundía en un bote salvavidas se vendió en una subasta el sábado por 670 mil libras esterlinas (906 mil dólares).

El chaleco salvavidas perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase del malogrado transatlántico, y está firmado por ella y otros supervivientes del mismo bote salvavidas.

Fue la pieza estrella de una subasta de objetos de recuerdo del Titanic organizada por la casa de subastas Henry Aldridge & Son en Devizes, al oeste de Inglaterra, y se vendió a un comprador telefónico no identificado por un precio muy superior a la estimación previa a la venta, que oscilaba entre las 250 mil y las 350 mil libras esterlinas.

Un cojín de asiento procedente de uno de los botes salvavidas del Titanic se vendió en la misma subasta por 390 mil libras (527 mil dólares) a los propietarios de dos museos del Titanic en Pigeon Forge, Tennessee, y Branson, Missouri.

Los precios incluyen una comisión de la casa de subastas conocida como prima del comprador.

“Estos precios récord demuestran el continuo interés por la historia del Titanic y el respeto por los pasajeros y la tripulación cuyas historias quedan inmortalizadas en estos objetos de recuerdo”, declaró el subastador Andrew Aldridge.

Presentado como el transatlántico más lujoso del mundo y descrito como "prácticamente insumergible", el Titanic chocó contra un iceberg frente a las costas de Terranova durante su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Se hundió en cuestión de horas el 15 de abril de 1912. Unos mil 500 de los 2 mil 200 pasajeros y tripulantes perdieron la vida.

El Titanic sigue siendo objeto de fascinación en todo el mundo, en parte debido a la diversidad de pasajeros a bordo, desde pobres hasta plutócratas.

Francatelli viajaba con su empleadora, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, y el esposo de esta, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron en el bote salvavidas número 1 del barco, que fue botado con 12 personas a bordo a pesar de tener capacidad para 40. El hecho de que no lograra rescatar a ningún superviviente de las gélidas aguas generó mucha controversia.

El precio récord alcanzado en una subasta por un objeto del Titanic es de 1.56 millones de libras (casi 2 millones de dólares en aquel momento), pagados en 2024 por un reloj de bolsillo de oro que se le regaló al capitán del RMS Carpathia, el barco que rescató a 700 supervivientes del Titanic.