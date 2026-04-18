Documental muestra la corrupción y abuso de poder en la cooperativa cementera dueña del club Cruz Azul

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El reconocido cineasta Carlos Carrera hace mancuerna con Carlo Bátiz para indagar en una de las historias más complejas y controvertidas del futbol mexicano, donde predominaron el abuso de poder, la corrupción y las disputas internas que han marcado a la cooperativa cementera Cruz Azul y su equipo de balompié, el cual ha sido campeón de la Liga MX en nueve ocasiones.

El resultado es el documental “Azul oscuro, azul celeste” y lo componen testimonios, una investigación documental y un meticuloso escrutinio de hechos y documentos filtrados. La cinta revela cómo, durante décadas la lucha por el control institucional derivó en una red de intereses políticos, financieros y judiciales.

La cinta -que se proyectó en el 41 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y que podrá verse en las salas a partir de mayo bajo la distribución de Cinemex- narra cómo nació la organización que llegó a convertirse en un símbolo del futbol mexicano, mientras enfrentaba conflictos internos que incluyen persecuciones judiciales y un desfalco de aproximadamente 42 mil millones de pesos, “siete veces la Estafa Maestra”, a decir de Rafael Anzúres Ortiz, abogado de la Cooperativa La Cruz Azul”, crímenes y actos de corrupción que apenas hoy comienzan a salir a la luz pública y a resolverse judicialmente.

“Azul oscuro, azul celeste” muestra a la sociedad los cotos de poder y las historias de abuso, y evidencia que el crimen organizado no se limita a las calles. El filme igual rescata el origen de la expresión popular “Cruzazuleada”, para describir la larga racha de finales y torneos perdidos por Cruz Azul, tras haber sido uno de los equipos más dominantes de México en los años setenta.

Después de su título de 1997, el club pasó veintitrés años sin coronarse campeón de la liga mexicana, a pesar de contar en repetidas ocasiones con plantillas competitivas y llegar a diversas finales, entre ellas la de 2013, donde cayó en ronda de penaltis ante el América, reforzando la narrativa de “Cruzazulear”: una metáfora futbolística que mezclaba frustración deportiva, presión mediática y el contraste entre la grandeza histórica del club y sus resultados. Esa carga simbólica terminó el día que Cruz Azul ganó el torneo Guardianes 2021, cerrando uno de los capítulos más comentados del balompié nacional, mientras el terreno legal de la cooperativa continúa abierto.

Bátiz destaca a Proceso que “Cruz Azul refleja lo que pasó en México desde los años setenta y ochenta”. Sigue:

“La verdad es que estamos profundamente agradecidos con la cooperativa. Fueron honestos y sinceros. Tuvieron el valor de contar su historia, porque muchas de estas cosas prefieren guardarlas, y de ellos mismos salió: ‘Es una historia que la gente tiene que saber porque no tiene que volver a pasar jamás’. Y más en nuestro país, en América Latina, en el mundo. Lo que pasa es que todo gran dictador empieza con un movimiento válido, quiere componer algo que está mal, el problema es cuando se perpetúa en el poder, se enferma y se vuelve algo que, si no haces lo que quiere, se impone, y, entonces, se vuelve un dictador”.

A la pregunta de ¿cómo se da esa mancuerna con Carrera?, explica:

“Carlos, mi maestro, mi socio, platicamos de esto. A él no le gusta el futbol. A mí sí, soy gran fan de Cruz Azul y cuando se presentó este proyecto platicamos la idea con gente de la cooperativa y dijeron: ‘Si quieren, a darle’. Y me senté con Carlos y le dije: ‘Hay una historia aquí increíble que podemos contar. A mí me interesa que tú estés’, por supuesto, porque es político, el impacto social que tuvo esta familia dentro de esta cooperativa, dentro de esta sociedad, es muy grande’. Me dijo: ‘Claro que quiero estar’. De futbol no sé nada, pero esta historia es impactante, es grande”.

Y termina:

“Carlos con su visión crítica que es, dijo: ‘Esto no lo podemos quitar, seamos crudos en esto, presentémoslo’, y logramos el material que nos llevó seis años. La verdad, tampoco pudimos sacar el documental antes, pero entre que había gente que estaba prófuga de la justicia, la detuvieron, no liberaban las plantas cementeras, curiosamente se liberan hace tres meses”.