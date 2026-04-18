Poniatowska expuesta: el Estanquillo abre “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal”

Fotografía de la autora Elena Poniatowska, que forma parte de la exposición “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal” en el Museo del Estanquillo. Foto: Cortesía Fundación Elena Poniatowska Amor

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con un diálogo especial –y la esperada presencia de la Premio Cervantes de Literatura, Elena Poniatowska–, este sábado se inaugura la exposición “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal” en el Museo Estanquillo Carlos Monsiváis, muestra conformada por más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y objetos personales de la escritora y figura emblemática de la cultura mexicana.

El diálogo que abre la muestra contará con Felipe Haro Poniatowski, titular de la Fundación Elena Poniatowski; Beatriz Sánchez Monsiváis, secretaria de la Asociación Cultural El Estanquillo AC; Moisés Rosas, curador de la exhibición; y Alejandro Brito, director de El Estanquillo; además, se espera la presencia de la autora como invitada especial entre el público.

La exposición se construyó sobre tres ejes principales: periodismo cultural, literatura y memoria social, con el objetivo de mostrar una parte del inmenso legado de la autora y periodista detrás de “La noche de Tlatelolco” (1971).

Fotografía de la exposición “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal” en el Museo del Estanquillo. Foto: Cortesía Fundación Elena Poniatowska Amor.

De lo expuesto, destacan 33 fotografías y cinco óleos de su autoría (estos últimos productos de su afición más reciente: la pintura, los cuales no se habían exhibido públicamente hasta ahora, esto representa una oportunidad para acercarse a su universo creativo y el sustrato de su memoria.

La muestra, que se inaugura en el marco de los 20 años de aniversario del Estanquillo en el Centro Histórico, es un homenaje a la intelectual política, la escritora, el compromiso social, y la mujer que se ha convertido a la distancia en un referente femenino del trabajo.

Fotografía de la autora con el subcomandante Marcos (1994), parte de la muestra de la exposición “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal” en el Museo del Estanquillo. Foto: Cortesía Fundación Elena Poniatowska Amor.

Entre la vasta documentación, objetos de arte y elementos varios se incluye el ya conocido vestido rojo con detalles amarillos que la escritora usó durante la entrega del Premio Cervantes de Literatura (2013), y posteriormente para la recepción de la Medalla Belisario Domínguez (2022), la máxima condecoración que entrega el Senado de la República de México a los ciudadanos distinguidos por su eminente ciencia, virtud o servicio a la patria.

Ese vestido, al que Poniatowska le tiene tanto afecto hasta la fecha, fue un regalo que le hizo un grupo de mujeres del Istmo de Tehuantepec, en tono rojo y bordado a mano especialmente para ella, tiene detalles de encaje en cadeneta en la parte inferior y es considerado un atuendo de gala en esa región.

El recinto destacó una frase del mismo Monsiváis sobre la autora de “El amante polaco” (2019), a quien consideraba su amiga:

“Entre los rasgos inevitables de la obra de Elena Poniatowska (novelas, cuentos, reportajes, crónica) se halla su pasión por la épica, por los seres en verdad singulares que se revelan a la luz de tragedias, batallas políticas, desgracias naturales, rupturas amorosas, olvidos y egoísmos gubernamentales y sociales. “Lo que se escapa de la norma le interesa, pero lo que la apasiona es el desafío a la norma, lo que resiste, y al hacerlo descubre en sí misma capacidades extraordinarias”.

Tras haberse realizado un recorrido de la exposición de manera previa para medios de comunicación, Haro Poniatowski dio a conocer que la fundación que dirige en honor a su madre lleva años buscando una sede propia donde pueda conservarse todo su archivo, recalcando que a la fecha la obra de la periodista continúa creciendo:

“Pero si perdemos la memora, nos perdemos a nosotros mismos”, acentuó.

Dejando a la vez la idea de que existen conversaciones con el gobierno federal, como resultado de una preocupación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para concretar una casa que albergue la fundación.

La exposición, resultado de la colaboración entre el Museo del Estanquillo y la Fundación Elena Poniatowska Amor, es a decir del curador “un archivo inagotable” de la obra y vida de la escritora y periodista concretada en una exhibición-homenaje.

El diálogo de este sábado, a las 12:00 del día, es el que abre formalmente la exposición “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal” con entrada libre al público.