Robert Downey Jr. y Chris Evans revelan nuevas imágenes de “Avengers: Doomsday” en CinemaCon

LAS VEGAS (AP).- The Walt Disney Co. organizó el jueves una presentación a gran escala para los propietarios de salas de cine en CinemaCon, mostrando el inicio de la nueva película de Star Wars y nuevas imágenes de "Avengers: Doomsday", que presenta el regreso de Chris Evans como el Capitán América.

Robert Downey Jr. estuvo presente para compartir el tráiler de la película, que reúne por primera vez a los Vengadores y a los X-Men en una película de Marvel Studios.

“Lo que quiero hacer ahora mismo es revelar unos 30 mil spoilers”, dijo Downey.

Regresa a la franquicia no como Iron Man, sino como el principal antagonista, Victor Von Doom, o Doctor Doom. Kevin Feige anunció que reestrenarán “Avengers: Endgame” en septiembre, como antesala de “Doomsday”, la cual, según explicó, “retoma la historia donde la dejó ‘Endgame’”.

“Creo que lo hemos conseguido”, dijo Downey.

Evans dijo que solo volvería si había una buena razón, y el Doctor Doom era una buena razón.

Grogu y Mando cazan señores de la guerra

El director de “The Mandalorian and Grogu” , Jon Favreau, mostró al público el inicio de la primera película de Star Wars en siete años. La película, que se estrena el 22 de mayo, comienza con un rótulo que anuncia la caída del Imperio Galáctico y la dispersión de antiguos señores de la guerra. En el Borde Exterior, el Mandaloriano y Grogu les dan caza.

La secuencia muestra a un hombre y un niño luchando contra un antiguo señor de la guerra, en una gran batalla en un acantilado nevado mientras intentan derribar lo que parecen ser caminantes AT-AT. Más tarde, el personaje de Sigourney Weaver reprende al cazarrecompensas por su chapucero trabajo, que dejó al objetivo muerto y a ellos sin nueva información.

También propone una nueva misión que lo devolvería a la órbita de los Hutts, junto con el heredero de Jabba, Rotta el Hutt (Jeremy Allen White). Dijo que hay más de 49 minutos de secuencias filmadas para pantallas de gran formato.

Woody y Buzz hacen su debut en CinemaCon

Tom Hanks y Tim Allen hicieron acto de presencia en representación de "Toy Story 5", en lo que aparentemente fue su primera vez en CinemaCon. Los dos actores bromearon sobre haber visto imágenes de ellos prestando sus voces a Woody y Buzz para la película original, estrenada en 1995, y comentaron que parecían sus nietos.

Hanks pronunció una de sus frases más icónicas: "Eres un juguete", y Allen respondió con una de las suyas: "Eres un hombrecito triste y extraño".

También mostraron una nueva escena en la que Woody regresa a casa de Bonnie después de sus aventuras con Bo Peep. La película se estrena el 19 de junio.

Dwayne Johnson presenta la nueva Moana

Dwane Johnson ayudó a clausurar la presentación para promocionar la película de acción real de “Moana”, en la que retoma su papel de Maui.

Dijo que su personaje estaba inspirado en su abuelo, y mostró una foto suya en su teléfono, describiéndolo como carismático, con un "sentido del humor travieso" y un "espíritu único". También le encantaba cantar. "My Way" de Frank Sinatra, según contó, era una de sus canciones favoritas.

La nueva Moana, Catherine Laga'aia, también apareció en el escenario junto a Johnson.

“Crecí viendo ‘Moana’ con mi familia”, dijo. “No puedo creer que haya tenido esta experiencia”.

Un estudio poderoso en la taquilla

Los estrenos de Disney dominaron la taquilla en 2025 con casi 2.500 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos y 6 mil 600 millones de dólares a nivel mundial con éxitos como "Lilo & Stitch", "Zootopia 2" y "Avatar: Fuego y Ceniza". Siendo un motor de taquilla durante muchos años, es apropiado que Disney clausure CinemaCon.

Este año, Disney ya ha impulsado la taquilla con su éxito original de Pixar, "Hoppers", que ha recaudado más de 355 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. Sin embargo, la película que da inicio a la temporada de estrenos de verano, que comienza el primer fin de semana de mayo, no es de Marvel. Se trata de una secuela de 20th Century Studios: "El diablo viste de Prada 2". ¡Prepárense!

El impacto de Disney en la industria cinematográfica es innegable. El año pasado, sus estrenos representaron más del 27,5 % de la taquilla nacional anual. Además, el estudio cuenta con una ventana de exclusividad en cines de 60 días, la más amplia de Hollywood.

The Walt Disney Co. también se enfrenta a sus propios desafíos. El martes, la compañía inició despidos masivos en sus filas, que se espera que alcancen un total de alrededor de 1000 personas, algunas de las cuales provendrán del estudio de cine y su departamento de marketing.

Orson Welles dijo una vez: "Si quieres un final feliz, eso depende, por supuesto, de dónde termines tu historia". Así pues, para una industria de exhibición que opera con márgenes reducidos, y con la taquilla aún un 20 % por debajo de sus niveles prepandémicos, Disney es lo más cerca que la conferencia puede estar de terminar por todo lo alto.