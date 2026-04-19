D4vd, cantante estadunidense, fue arrestado bajo sospecha por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años

LOS ÁNGELES (AP).- Siete meses después de que el cuerpo de una niña de 14 años fue encontrado en la camioneta remolcada de D4vd, el cantante de pop alternativo ha sido arrestado bajo sospecha de haberla asesinado, dijeron las autoridades.

La policía de Los Ángeles informó que los detectives arrestaron el jueves a David Burke, de 21 años, bajo sospecha de asesinato en la investigación del homicidio de Celeste Rivas Hernández. Las autoridades no habían identificado públicamente a Burke como sospechoso con anterioridad. Se espera que los investigadores presenten el caso a la fiscalía el lunes, según la policía. Los abogados de Burke han declarado su inocencia.

El cantante fue arrestado, pero actualmente no enfrenta cargos. Según la policía, Burke fue arrestado alrededor de las 4:30 p. m. del jueves en una casa cerca del Chateau Marmont, el legendario hotel de Hollywood que ha sido escenario de décadas de escándalos y anécdotas de la industria. La casa está a unos tres kilómetros de la exclusiva calle de Hollywood Hills donde se encontraron el Tesla de Burke y el cuerpo de Rivas Hernández.

Varias horas después, fue ingresado en una cárcel del sur de Los Ángeles sin derecho a fianza. Los fiscales afirman que el lunes, cuando reciban el caso, lo revisarán para decidir si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

Los abogados defensores de Burke recalcaron que su cliente solo ha sido detenido bajo sospecha, que no se ha presentado ninguna acusación formal ni ninguna denuncia penal.

“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”, dijeron los abogados.

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida a los 13 años

La familia de la alumna de séptimo grado denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Su cuerpo, ya sin vida, fue hallado en un Tesla Model Y aparentemente abandonado, que había sido confiscado el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. En los documentos judiciales, las autoridades indican que tenía 14 años al momento de su muerte.

En un depósito de vehículos remolcados, se descubrió una bolsa cubierta de insectos y con un olor fuerte. Al abrirla, la policía encontró una cabeza y un torso en estado de descomposición. Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles descubrieron que las extremidades habían sido cercenadas y, en una segunda bolsa, hallaron partes del cuerpo desmembradas.

No se ha revelado públicamente la causa ni la hora de la muerte, y no está claro si se han determinado con precisión, lo que podría suponer un obstáculo para el enjuiciamiento.

Después de que el médico forense revelara sus hallazgos iniciales, la policía logró en noviembre que un juez impidiera a la agencia divulgar más información. Dicha orden judicial seguía vigente el viernes.

Cantante popular entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi

D4vd, que se pronuncia “David”, se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Tras firmar con Darkroom e Interscope Records, D4vd lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y un segundo trabajo, “The Lost Petals”, en 2023.

D4vd declaró en una entrevista el año pasado que recibió educación en casa tras mudarse de Nueva York a Texas a los 8 años y que, si bien aprecia el arte de Houston y Nueva York, su arte se formó más gracias a internet.

“Yo era un niño muy conectado a internet. Internet es, sin duda, mi hogar”, dijo, explicando que se conectaba a diario para hacer los deberes, componer canciones y vídeos, y publicar en redes sociales. “Mi barrio era Instagram y la sociedad, internet”.

Cuando se encontró el cuerpo de Rivas Hernández, D4vd estaba de gira promocionando su primer álbum de larga duración, "Withered", y "Locked & Loaded", el primer himno oficial de Fortnite, en el que colaboró ??con Epic Games, acababa de ser lanzado. Un correo electrónico enviado el viernes a Epic Games para solicitar comentarios no obtuvo respuesta inmediata. Los dos últimos conciertos de la gira en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una presentación programada en el Museo Grammy de Los Ángeles, fueron cancelados, al igual que la gira europea que debía comenzar en Noruega.

Se revela la investigación secreta del gran jurado después de que la familia del cantante se opusiera a testificar

El cantante estaba siendo investigada secretamente por un gran jurado en relación con la muerte de Rivas Hernández. Se desconoce el estado de esa parte del caso.

A menudo, cuando se convoca a un gran jurado, se emite una acusación formal con cargos antes de que se produzca un arresto. Pero, como señalaron los abogados de Burke, aún no se ha emitido ninguna.

En el condado de Los Ángeles, los fiscales pueden presentar cargos contra un acusado y luego llevar las pruebas ante un juez en una audiencia preliminar pública para decidir si procede un juicio. O bien, pueden acudir a un gran jurado, lo que evita este proceso, lo mantiene en secreto y lleva el caso directamente a juicio.

Se puede recurrir a un gran jurado porque su facultad para citar a declarar puede obligar a los testigos a hablar de maneras que la policía no puede. En este caso, hubo varios testigos que se negaron a declarar.

La existencia del gran jurado —y la designación de D4vd como su objetivo— se reveló cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción ante un tribunal de Texas contra las citaciones que les exigían comparecer en Los Ángeles para testificar. La Associated Press obtuvo en febrero documentos del caso que habían permanecido sellados en California. En la documentación se indicaba que el Tesla estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados.