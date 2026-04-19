“La Rutina del Pueblo”: 40 mil personas celebran en CDMX el Día Internacional de la Danza (Fotogalería)

La rutina cuenta con más de 40 años de historia. Foto: Miguel Dimayuga

La rutina, que cuenta con más de 40 años de historia, nació gracias al club de baile “Chucho y sus traviesos”. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro). La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llevó a cabo en la plancha del Zócalo capitalino la presentación de “La Rutina del Pueblo”, con una asistencia de 40 mil personas y con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebrará el 29 de abril.

La coreografía masiva reunió a comunidades que participan en los programas Pilares, Faros y Utopías del gobierno capitalino, así como a decenas de clubes de baile provenientes de distintas alcaldías de la Ciudad de México y de ciudades de Estados Unidos.

Los participantes ejecutaron de manera sincronizada una secuencia construida desde la experiencia popular al ritmo de “Baile inolvidable” del artista puertorriqueño Bad Bunny, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México en un comunicado.

Fotos: Miguel Dimayuga

La dependencia añadió que durante la jornada participaron sonidos como Dulce Rocío, DJ Leo, Cabina Radioutopix, Socias del Vinil, Sonido Bongone, Sonido Berraco, Ángel Campos y Lupita “La Cigarrita”, Sonido Pancho, y el cierre especial de la agrupación venezolana Dimensión Latina.

La jornada comenzó con un baile sonidero con la participación de Dulce Rocío, DJ Leo, Cabina Radioutopix, Socias del Vinil y Sonido Bongone.

Posteriormente, se presentó “La Rutina del Pueblo” acompañada de Super Dengue y Sonido Campo, una coreografía colectiva que reunió a comunidades de Pilares, Faros y Utopías.

La rutina, que cuenta con más de 40 años de historia, nació gracias al club de baile “Chucho y sus traviesos” como una herramienta para que las y los aficionados al baile pudieran apropiarse de los ritmos sonideros que comenzaban a llegar a la ciudad, destacó la Secretaría de Cultura capitalina.

Con el tiempo, añadió, se consolidó como una práctica colectiva que celebra la identidad de los barrios y el sentido de comunidad, manteniéndose vigente al adaptarse a nuevas generaciones y sonidos, sin perder su esencia.

“Los ensayos para La Rutina del Pueblo se llevaron a cabo en una red estratégica de espacios públicos y culturales que permitieron una participación masiva. En el corazón de la Ciudad de México, destacaron puntos emblemáticos como el Monumento a la Revolución y la Alameda Central, junto con recintos dedicados al arte como las Faros Oriente, Cosmos y Aragón, así como los Centros Culturales José Martí y El Rule”, destacó la dependencia.

Asimismo aseguró que la descentralización del baile llegó también a las comunidades a través de las Utopías Ixtapalcalli, Estrella Huizachtépetl, Quetzalcóatl y Meyehualco, además de los Pilares Zapata y Ana Bolena.