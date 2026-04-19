Madonna anuncia un nuevo álbum, una secuela dos décadas después; "Confessions on a Dance Floor: Part II"

NUEVA YORK (AP).- Como cantaba Madonna en su éxito de 2005, "Hung Up", el tiempo pasa muy despacio. Pero sigue avanzando.

El miércoles, la superestrella del pop anunció que lanzará un nuevo álbum, "Confessions on a Dance Floor: Part II", el 3 de julio a través de Warner Records, 21 años después del original.

Es emocionante por varias razones: el álbum es la continuación de su lanzamiento de 2005, “Confessions on a Dance Floor”, y su primer álbum de larga duración en siete años, desde “Madame X” de 2019. La Associated Press calificó este último álbum como un paso en falso; sin embargo, el original “Confessions” ha sido ampliamente considerado como un regreso a la cima de su poderío pop.

El aclamado lanzamiento, que produjo éxitos como “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” y “Jump”, fue dance-pop disco para una nueva generación de asistentes a clubes. Fue certificado platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) y ganó un Grammy al mejor álbum electrónico/dance en 2006.

Madonna ya había dado pistas sobre un segundo trabajo de “Confessions”. En diciembre de 2024, compartió un video en Instagram donde se la veía en el estudio con el productor del álbum original, Stuart Price. En el comunicado de prensa oficial, Madonna compartió un manifiesto que ella y Price habían elaborado para el álbum.

“Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Ir de fiesta es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines”, escribió. “El sonido, la luz y la vibración transforman nuestras percepciones, sumergiéndonos en un estado de trance. La repetición del bajo, no solo la oímos, sino que la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”.