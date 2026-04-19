“Súper Mario Galaxy: la película” y "Proyecto Fin del Mundo” dominan la taquilla

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- “The Super Mario Galaxy Movie” y “Project Hail Mary” volvieron a dominar la taquilla de Norteamérica este fin de semana, dejando a “The Mummy” de Lee Cronin en el tercer puesto en su estreno.

La secuela de "Super Mario" ha pasado sus tres primeros fines de semana en el primer lugar; esta vez sumó 35 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. El estreno de Universal ya ha recaudado 747,5 millones de dólares en todo el mundo.

“Project Hail Mary”, por su parte, cayó apenas un 15% en su quinto fin de semana, con 20,5 millones de dólares, y elevó su total en Estados Unidos a 285,1 millones. A nivel mundial va por 573,1 millones de dólares. El éxito de Amazon MGM atraviesa otra etapa de exhibición en pantallas IMAX, después de cederlas a “Mario” durante dos semanas. Los cineastas Phil Lord y Chris Miller, junto con la estrella Ryan Gosling, aparecieron en la feria comercial de la industria CinemaCon la semana pasada para agradecer a los dueños de salas por ayudar a convertirla en la película original más taquillera del año.

El fin de semana dejó a “La Momia”, que se estrenó ampliamente en 3.404 salas, en el tercer lugar con 13,5 millones de dólares. La película, clasificación R, dirigida por el realizador detrás de “Evil Dead Rise” y producida por Blumhouse de Jason Blum y Atomic Monster de James Wan, no conectó con la crítica ni con el público: obtuvo un 45% en Rotten Tomatoes y una tibia calificación C+ en CinemaScore.

La cinta, protagonizada por Jack Reynor, sigue a una familia cuya hija desaparecida reaparece, momificada y con vida. Según una reseña de The Associated Press, la historia termina convirtiéndose en “una repugnante orgía de sangre”. Pero también, de acuerdo con informes, costó solo 22 millones de dólares producirla y, con 20,5 millones provenientes de funciones internacionales, ya suma 34 millones en todo el mundo.

La película de acción encabezada por Bob Odenkirk, “Normal”, sobre un sheriff en un pueblo del Medio Oeste, también se estrenó este fin de semana y recaudó un estimado de 2,7 millones de dólares. Dirigida por Ben Wheatley y distribuida por Magnolia, “Normal” fue mejor recibida por la crítica (77% en Rotten Tomatoes), pero también obtuvo una C+ en CinemaScore por parte del público, que fue 65% masculino.

Este fin de semana también tuvo varios estrenos limitados de cine de alto perfil, entre ellos el documental sobre Lorne Michaels “Lorne”, y “Mother Mary” de David Lowery, con Anne Hathaway como una estrella pop atormentada y Michaela Coel como su diseñadora. “Lorne”, un estreno de Focus Features, abrió en 414 salas de Norteamérica y recaudó un estimado de 270.000 dólares. “Mother Mary” de A24 se estrenó en cinco pantallas e hizo 168.063 dólares.

La taquilla general está alrededor de un 16% por encima de lo que estaba a esta misma época del año pasado, según Comscore. Es probable que la actividad aumente el próximo fin de semana, cuando “Michael”, una película biográfica sobre Michael Jackson, llegue a los cines. Los primeros indicios sugieren que el estreno de Lionsgate apunta a recaudar más de 60 millones de dólares (algunos lo sitúan tan alto como entre 75 y 90 millones) en su primer fin de semana en Norteamérica, lo que la convertiría en el mayor estreno de la historia para una biografía musical. El récord actual lo tiene “Straight Outta Compton”, que debutó con 60 millones de dólares en 2015. “Bohemian Rhapsody” se estrenó con 50 millones y luego superó los 910 millones en todo el mundo.