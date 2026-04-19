Tacos, mariachi y fundidoras: carteles del Mundial 2026 que narran la identidad de México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Más que plasmar a un futbolista o un balón, quería la identidad de México”, dijo Mario Cortés Cuemanche, el joven diseñador que está detrás de los tres carteles oficiales del Mundial de Futbol 2026 en México.

Son tres los pósters, uno por cada ciudad mundialista: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los carteles captan en lo individual los colores, la arquitectura, el diseño, la comida, la música, la naturaleza y al estadio sede de cada ciudad (Banorte, Akron y Monterrey), como un recordatorio del arte y hasta la influencia del muralismo mexicano para narrar historias, según refirió a Proceso el autor de los mismos en entrevista.

Aunque se pueden apreciar como parte de la exposición Futbol: Diseñando una pasión, que actualmente se encuentra en el Museo Franz Mayer, en el Centro Histórico (espacio donde se realizó el diálogo), los pósters se pueden adquirir en tiendas oficiales (Panini) y departamentales en todo el país. Los tres por un costo de 445 pesos.

A simple vista llaman la atención por el colorido, pero en un segundo momento acaparan el ojo humano en búsqueda de elementos distintivos, convirtiéndose en un reto según el cartel.

Cuemanche y su obra. Foto: Montserrat López.

Cortés (Ciudad de México, 1995), egresado de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, se dijo amante del arte y seguidor del trabajo del pintor, escultor y muralista Jorge González Camarena (1908-1980), quien lo influyó desde muy joven:

“Lo tengo muy presente desde siempre, por su estilización de formas, composición y uso de paleta de colores, me parece un artista increíble y es uno de mis artistas favoritos”.

Cuemanche, quien debe su alias a un juego de palabras, ya tiene en su trayectoria acercamientos entre el diseño y el deporte, de hecho su trabajo previo fue el cartel del Juego de Leyendas del partido de futbol de 2024, en Monterrey, dijo:

“Fue por ese trabajo que me llegó la invitación para participar en este concurso, que entiendo fue una invitación directa de la FIFA. La convocatoria me llegó en octubre de 2024, envié la propuesta y la convocatoria se cerró en diciembre, pasó por distintas revisiones y ya al final me pidieron algunos cambios y modificaciones, y así me quedé”.

Tras saberse el seleccionado, y luego de ciertas observaciones de la FIFA, como la paleta de colores, comenzó su desarrollo:

“La Ciudad de México es la ciudad histórica, Guadalajara la de tradiciones y arte, y Monterrey de la industria y el trabajo, esas líneas directrices diferenciaron a cada una desde un inicio, eso sí, siempre buscando que las tres compartieran un código de lectura, y se hablara de lo que se vive alrededor del futbol, porque en cada ciudad todo es diferente, hay rituales compartidos, pero las tres ciudades tienen elementos muy característicos”.

Y acto seguido detalló el cartel de Ciudad de México dominado por el tono naranja:

“En Ciudad de México el naranja me recordaba mucho al Metro, que es el sistema de transporte público por excelencia, transporta a millones de personas diariamente, y de alguna forma es parte de la vida diaria de muchos chilangos, también aparecen otro elementos como los guerreros águila y jaguar que hablan del pasado histórico de la ciudad, un organillero, un luchador, los tacos, el volcán del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y hasta un cargador de La Merced.

“Lo mismo en Monterrey con los colores azules, más fríos, que remiten a la industria, el trabajo, el desarrollo con tonos rojos que recuerdan a las fábricas y las fundidoras, lo que ayudó mucho a que tomara sentido en la paleta. También el Cerro de la Silla, la música representada con un acordeonista, las catrinas, la carne. Y en Guadalajara el rosa que recuerda la tradición, el mariachi, el Volcán de Tequila, el arte, las tortas ahogadas, el jimador (trabajador agrícola especializado en la cosecha del agave)”, explicó el artista.

Como parte de los lineamientos de FIFA Cuemanche explicó que se pedía evitar los monumentos, pero ¿cómo hablar de las ciudades sin recintos distintivos?, así que hábilmente esquivó la regla:

“Más que hablar de un lugar o edificio, traté de incluir elementos de la arquitectura para unirlos a la gráfica de los pósters, de ahí que aparezca la cúpula de Bellas Artes en Ciudad de México, o elementos del Teatro Degollado de Guadalajara que incluye en su alrededor nueve mariposas que remiten a las musas del arte y la tradición artesanal y artística. Mientras que en Monterrey la reminiscencia del Palacio Municipal y Fundidora, claro.

“En lo general intenté hablar de lo que encontré en mi proceso creativo, siempre tomando en cuenta que al ser chilango debía poner a las tres ciudades en igualdad de circunstancias, con la simetría que es un eje de mi trabajo y un código gráfico como punto de partida y orden, ésa fue la clave. Además los tres pósters también incluyen a dos figuras de futbolistas, un defensor y un atacante (en distintas posiciones en cada póster), pero en ambos casos en igualdad de circunstancias”.

Cortés, quien en lo personal se definió como seguidor del Club América –aunque para la entrevista traía una playera de Pumas porque le gustó el diseño–, comentó que en la historia de los carteles mundialistas admira mucho el de Miró realizado para el Mundial de Futbol de 1982 en España:

“Me gusta por los elementos abstractos y artísticos que impregnó, y lo que más me agrada es que no es un cartel tan formal de futbol, y la estética es precisa”.

–¿Hasta dónde crees que llega México en el Mundial?

–“Soy optimista, y creo que al estar en casa esperaría algo grande de la selección, que lleguen hasta la final. Desde niño, como muchos, he mantenido esa ilusión, es el pretexto para la ilusión y la esperanza”.

De manera alterna a su trabajo para el Mundial, el artista relató que trabaja una exploración más artística sobre el futbol que buscará exponer en junio (cuya información anunciará en su Instagram @cuemanche), además de trabajar en diseños futboleros para distintas marcas que se anunciarán en breve.

Avalado por la FIFA. Foto: Montserrat López.

Hacia el final, al cuestionársele la realidad de México, en relación a la violencia de género, feminicidios, desapariciones y narcotráfico, frente a la parte ‘bonita’ que se verá o se venderá de nuestro país entre junio y julio próximos, en el marco del Mundial, comentó:

“Es triste y preocupante hoy y siempre lo que pasa en nuestro país y el mundo. En estos últimos meses, años, siempre hay algo muy trágico que no se debe minimizar, por el contrario.

“El ojo internacional en un evento como este es una oportunidad para exigir resultados, y un momento de introspección personal, de conciencia, y ver qué estamos haciendo bien o mal. Me gustaría trabajar en temas sociales, no los he abordado de manera especifica, pero es algo que te golpea y te marca, está ahí y no se va aunque haya Mundial”.