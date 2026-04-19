Val Kilmer, recreado mediante inteligencia artificial, debuta en el tráiler de As Deep as the Grave

El miércoles 15 de abril de 2026, en el Caesars Palace de Las Vegas, varias personas vieron el tráiler de la próxima película "As Deep as the Grave", protagonizada por una versión de Val Kilmer creada con inteligencia artificial. . Foto: AP/Chris Pizzello

LAS VEGAS (AP).- Los cineastas detrás de "As Deep as the Grave", la película independiente que utiliza una versión de Val Kilmer creada con inteligencia artificial en un papel destacado, presentaron el miércoles un primer vistazo al actor recreado en CinemaCon en Las Vegas.

“No teman a los muertos ni me teman a mí”, dice el personaje de Kilmer, el padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, al final del tráiler.

El actor falleció el año pasado a los 65 años a causa de una neumonía. El uso de inteligencia artificial generativa para recrear a Kilmer en el drama histórico basado en los arqueólogos Ann y Earl Morris se convirtió en un tema candente cuando los cineastas lo anunciaron el mes pasado. El tráiler muestra al personaje de Kilmer en diferentes edades.

El guionista y director Coerte Voorhees, junto con su hermano John, participó el miércoles en un panel de discusión sobre la polémica decisión de utilizar tecnología para recrear la actuación de un actor fallecido y explicó por qué consideran que actuaron de forma ética al colaborar con los hijos de Kilmer y el sindicato de actores. Sin embargo, Coerte Voorhees evitó calificarla como una interpretación de Val Kilmer.

“Val Kilmer influyó en esta actuación”, dijo Coerte Voorhees.

El productor John Voorhees afirmó que el uso de actores de IA basados ??en personas reales es un terreno arriesgado para cualquiera que se aventure en él, pero recalcó que siguieron las directrices del sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, que resumió en "consentimiento, compensación y colaboración". Los herederos de Kilmer, incluida su hija Mercedes, dieron su permiso para la replicación digital, están recibiendo una compensación por ello y proporcionaron material de archivo para ayudar en el proceso.

También compararon la interpretación de Kilmer, generada por IA, con la de cualquier actor que encarnara a una figura histórica en pantalla, como hizo Kilmer con Jim Morrison en “The Doors”. Kilmer también utilizó IA en vida. Tras perder su voz natural a raíz de un diagnóstico de cáncer de garganta y dos traqueotomías, recurrió a una empresa de software de IA para recrear digitalmente su voz. La voz de Kilmer también fue modificada digitalmente para su última actuación en “Top Gun: Maverick”.

Kilmer se había sumado a "As Deep as the Grave" años atrás; según comentaron, gran parte de la película giraba en torno a su personaje. Cuando Kilmer tuvo que retirarse a último momento por problemas de salud, decidieron continuar el rodaje sin él en lugar de buscar a otro actor.

The trailer for AS DEEP AS THE GRAVE, starring an AI version of the late Val Kilmer, has been released



Cast includes Abigail Lawrie, Tom Felton, Abigail Breslin, Tatanka Means, Jacob Fortune-Lloyd, Wes Studi and Finn Jones pic.twitter.com/JtTbXY50O6 — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) April 15, 2026

La producción sufrió numerosos contratiempos, siendo una de las primeras en comenzar a rodar en Nuevo México en otoño de 2020, en plena pandemia. Más tarde, se dieron cuenta de que la historia realmente necesitaba al Padre Fintan y decidieron hablar del tema con los hijos de Kilmer, Mercedes y Jack.