Demandan a Taylor Swift por infracción de marca registrada en su más reciente álbum

LOS ÁNGELES (AP) — Una demanda afirma que "The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, le robó protagonismo a la vida de una showgirl real.

Maren Wade sostiene en la demanda por infracción de marca registrada, presentada el lunes ante un tribunal federal en California, que la marca del álbum de Swift de 2025 se parece demasiado a su propia marca registrada de "Confessions of a Showgirl".

Ese era el nombre de una columna que escribió sobre la vida tras bambalinas en Sin City en Las Vegas Weekly a partir de 2014, y que luego convirtió en un espectáculo en vivo que llevó de gira nacional.

"Ambas comparten la misma estructura, la misma frase dominante y la misma impresión comercial general", señala la demanda. "Ambas se usan en mercados que se superponen y están dirigidas a los mismos consumidores".

Wade es descrita como "cantante, compositora, comediante y escritora" en la demanda, presentada bajo su nombre legal, Maren Flagg, y su marca "Showgirl" abarca actuaciones, escritura y medios digitales.

"The Life of a Showgirl", el duodécimo álbum de estudio de la superestrella, lanzado en octubre, vendió 4 millones de copias en su primera semana. Su portada la muestra con atuendo de cabaret de Las Vegas, sumergida en agua y con su combinación de colores favorita: naranja y verde menta. Swift lanzó el martes, la mañana después de que se presentara la demanda, el video más reciente del álbum para el tema "Elizabeth Taylor", que incluye material de archivo de la luminaria de Hollywood que murió en 2011.

Wade pareció acoger inicialmente el uso que Swift hacía de la imagen de showgirl, al compartir publicaciones en Instagram que usaban la música de Swift, hashtags relacionados con el álbum y la paleta de verde menta. Pero la presencia de Wade en redes sociales ha quedado en silencio en los últimos meses.

También figuran como demandados la empresa que gestiona las marcas registradas de Swift, su sello discográfico y su división de mercadotecnia.

La demanda afirma que el álbum, su promoción y los productos que lo rodean provocaron una "confusión inversa de manual: la abrumadora presencia comercial de un usuario posterior ahoga la marca del usuario anterior, hasta que los consumidores empiezan a suponer que el original es la imitación. Lo que la demandante había construido durante doce años, los demandados amenazaron con engullirlo en semanas".

Un representante de Swift declinó hacer comentarios sobre la demanda.

Wade y su abogado sostienen que la existencia y la marca registrada de "Confessions of a Showgirl" no habrían pasado inadvertidas para el equipo de Swift.

La demanda indica que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos se negó a conceder el registro de marca a "Life of a Showgirl" por una posible confusión con la marca ya existente.

"Por lo tanto, los demandados quedaron efectivamente notificados de que la designación elegida probablemente se confundiría con una marca que ya pertenecía a otra persona", afirma la demanda. "Aun así, continuaron usándola".

Una carta emitida por la oficina a principios de marzo señala que la solicitud fue suspendida debido a una posible confusión con otra marca pendiente presentada antes, para "Showgirl", por un tercero y relacionada con perfume. También citó una "negativa por probabilidad de confusión" basada en la marca existente "Confessions".

La demanda solicita una orden judicial que prohíba de manera permanente a Swift y a sus empresas usar el nombre y la imagen de "Life of a Showgirl", así como una indemnización económica que se determinará en el juicio, incluidos los beneficios atribuibles al uso de la marca.