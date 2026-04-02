Pedro Pascal filma en la CDMX; Clara Brugada le regala un ajolote por su cumpleaños (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con el actor Pedro Pascal en el Centro Histórico, donde actualmente se realiza el rodaje de la película De Noche, dirigida por Todd Hayes.

El encuentro fue difundido por la propia mandataria a través de un video en el que aparece junto al actor durante la filmación, material en el que también se le observa recorriendo el set de grabación.

Pedro Pascal se encuentra filmando en México. Hoy visitamos la locación para saludarlo y celebrar su cumpleaños.



Reconocemos su talento y su destacada trayectoria como uno de los grandes referentes latinos de la industria audiovisual a nivel internacional. pic.twitter.com/ug0IpkEqWz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 2, 2026

En el mensaje, Brugada presenta al actor y se refiere a la realización de la película en la capital: “Miren quién está con nosotros, Pedro Pascal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, haciendo una película maravillosa; yo estoy muy contenta porque la Ciudad de México muestra su majestuosidad para llevar a cabo filmaciones que ayudan a la ciudad”.

Por su parte, Pascal señala: “Es un honor estar en esta ciudad, en este país; esta película, que es un sueño para todos nosotros, no podría existir si no fuera por este país, y poder rodarlo acá, realizando este sueño de contar este cuento, unas gracias enormes”.

El cine brilla más con el talento latino de actores como Pedro Pascal.



Su trabajo ha trascendido géneros, idiomas y fronteras, e inspira a nuevas generaciones que sueñan con interpretar historias desde su identidad y origen. ¡Desde la Ciudad de México te deseamos éxito en cada… pic.twitter.com/wmbMa1ew6Q — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 2, 2026

La jefa de Gobierno concluye: “Bienvenidos a la Ciudad de México”.

En otro video se muestra el momento en el que Brugada le regala al actor un ajolote con arte huichol por su cumpleaños.

Pedro Pascal llegó a la Ciudad de México y, de pronto ¡la capital se sintió como de película!



¡Feliz cumpleaños, Pedrito! Gracias por poner el nombre de nuestra comunidad en lo más alto. pic.twitter.com/kQRBix6aj4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 2, 2026

El intérprete de series televisivas como The Last of Us, Narcos y Game of Thones nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile.

“Qué linda ciudad, mi favorita ciudad de todo el mundo”, dice Pedro Pascal, quien celebró que el regalo tiene sus colores favoritos.

La película, De Noche, está ambientada en los años 30 y se centra en la historia de un detective que huye a México. El rodaje se realiza en distintas locaciones del país, entre ellas la Ciudad de México y Sonora.