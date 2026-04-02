Tras controvertida salida de Nadia López, la gestora Minerva Reynosa asume en Literatura del INBAL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigadora, poeta y gestora cultural Minerva Reynosa Álvarez es la nueva coordinadora Nacional de Literatura (CNL) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a partir de este 1 de abril.

Según información del instituto, Reynosa Álvarez, quien tiene más de veinte años de experiencia en gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, arte contemporáneo y experimentación literaria, llega al cargo tras la salida de Nadia López García, quien a su vez asumió la Dirección General de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública, en lugar de Max Arriaga.

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La salida de López García se dio un mes y medio después de que la poeta María Rivera señalara en redes sociales “arbitrariedades” en la CNL, como modificaciones en la naturaleza de la entrega de los premios en el país que incluyen la devolución de los reconocimientos en caso de denuncias de género o de tipo sexuales, y de usar su influencia para promover asuntos de tipo personal.

De hecho Alejandra de la Paz, directora del INBAL, manifestó que se revisarían esas nuevas cláusulas en premios literarios para encontrar un equilibrio.

En información del INBAL, el nombramiento de Reynosa Álvarez “buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores y autoras, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria, así como la continua difusión de creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos y afromexicanas, entre otros ejes de trabajo”.

Además de gestora, se destacó a la nueva titular de Literatura como autora de 11 poemarios, entre ellos Emötoma (Premio Regional Carmen Alardín 2006), Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos o ahorcados (Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2020), y recientemente Este país (Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2025), y tiene poemas traducidos al inglés, alemán, sueco, ruso y francés.