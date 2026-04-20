Ascenso a Pirámide de la Luna se reanudó en mayo de 2025; Pirámide del Sol sigue cerrada desde 2020

Zona del tiroteo en la Pirámide de la Luna. Foto: Axel Sánchez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ascenso a la Pirámide de la Luna de la Zona Arqueológica de Teotihuacán -sitio donde esta mañana hubo un tiroteo con saldo de dos muertos y 13 heridos- se habilitó de nueva cuenta en 2025, luego de cinco años cerrado al público.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permitió de nuevo el ascenso el 19 de mayo de 2025 tras diversas labores de conservación y refuerzo de seguridad, aunque solamente al primer nivel de la estructura, con la intención de ofrecer una mejor experiencia a los visitantes.

La pirámide de la Luna, según información del instituto, se sitúa en el extremo norte de la icónica Calzada de los Muertos, y está rodeada por 13 basamentos pintados en su época de esplendor, y fue un escenario clave para los rituales públicos de la antigua ciudad.

Al pie de la pirámide se encuentra la Estructura A, enmarcada por dos basamentos, cuyo interior alberga nueve altares distribuidos estratégicamente para representar los rumbos cardinales e intercardinales, así como el centro, eje del universo teotihuacano.

Por otro lado, el ascenso a la Pirámide del Sol, situada en el centro de la Calzada de los Muertos –entre la Pirámide de la Luna y la Ciudadela– está prohibido desde el 2020 cuando se suspendió el acceso general a la zona arqueológica luego de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por covid-19.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, conocida también como la ciudad sagrada de Teotihuacán “–lugar donde fueron creados los dioses”–, fue edificada entre los siglos I y VII, y se conoce por sus monumentos de vastas dimensiones, en particular las pirámides del Sol y la Luna, y el templo de Quetzalcóatl, que están dispuestos con arreglo a un trazado geométrico y simbólico a la vez.

Es tal su relevancia e importancia que fue el primer sitio en México en declararse “Patrimonio Mundial” por la UNESCO en 1987, y a la fecha es una de las atracciones culturales y turísticas más importantes del país.

En un apartado de “Resguardo y seguridad del Patrimonio Cultural” del INAH, se lee que el instituto cuenta con una dirección, cuya misión es proporcionar protección y seguridad a bienes culturales, trabajadores y visitantes, aunque no se especifican números de guardias o personal de seguridad:

“Para contribuir al logro de dichos objetivos (Resguardo y seguridad del patrimonio cultural), el INAH cuenta actualmente con la Dirección de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural cuya misión es proporcionar protección y seguridad a los bienes culturales ya sean propios o de terceros albergados tanto en salas de exposición como en almacenes, en préstamo, o en depósito de museos, zonas arqueológicas abiertas al público o por abrir, monumentos históricos y escuelas, incluyendo diversos inmuebles e instalaciones administrativas y otras propiedades en toda la República Mexicana, además de la requerida para garantizar la integridad física de trabajadores y visitantes que acuden a dichas instalaciones, considerando también la implementación de políticas y procedimientos para la prevención y atención a contingencias de carácter natural y antrópico”.

El tiroteo

Esta mañana, a las 11:19 horas, un tirador abrió fuego contra los turistas que se encontraban en el primer nivel de la Pirámide de la Luna.

En videos difundidos en redes se aprecia que el atacante hace detonaciones contra los visitantes, quienes en su desesperación por huir corrieron para resguardarse. Finalmente, el atacante murió aparentemente por suicidio.

La persona fallecida es una turista de origen canadiense, mientras que los lesionados por arma de fuego son: un menor de seis años de origen colombiano; una mujer colombiana de 37 años; una mujer canadiense de 29, y un hombre ruso de 32 años de edad. El resto resultaron heridos y son originarios de Brasil, Colombia y Estados Unidos.