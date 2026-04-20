Asesinan en Bogotá a dos miembros de la producción de telenovela "Sin senos sí hay paraíso” . Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos integrantes del equipo de producción de la telenovela colombiana “Sin senos sí hay paraíso” murieron tras ser víctimas de un ataque con arma blanca durante la grabación de la cuarta temporada del programa en las calles de Bogotá, el pasado sábado 18 de abril.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Santa Fe, que forma parte del centro histórico de la capital. Las autoridades colombianas aún desconocen la causa del atentado que dejó un saldo de un herido, cuatro detenidos, y tres muertos, entre ellos, el agresor.

Tras el ataque, miembros del elenco, como las actrices Carolina Gaitán y Carmen Villalobos, publicaron condolencias y recordaron a sus compañeros. Mientras tanto la Policía Metropolitana de Bogotá inició una investigación para determinar lo sucedido.

¿Cómo fue el ataque?

El ataque sucedió durante la tarde, cuando un hombre se acercó a una de las víctimas con un arma blanca en mano y sin previo aviso lo atacó. De inmediato, compañeros del equipo de producción de la víctima reaccionaron para tratar de protegerlo, de acuerdo con un video de cámaras de vigilancia al que tuvo acceso “El Tiempo”, periódico colombiano.

“En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió sin mediar palabra a un ciudadano, luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima”, informó el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho.

A causa de la refriega, el agresor y dos integrantes de la producción murieron, mientras que una persona resultó herida. Además, la policía detuvo a otras cuatro personas, quienes, de acuerdo con los testigos, atacaron al sujeto armado en defensa propia.

“Lamentablemente de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor. Asimismo, fueron capturados cuatro ciudadanos”, dijo Cristancho.

Las víctimas del ataque fueron Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de la producción de 24 años y Henry Alberto Benavides, conductor de la producción. Así mismo, falleció el sujeto que inició el ataque, identificado como Josué Cubillos García, de acuerdo con medios de comunicación locales.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Carolina Gaitán, actriz y cantautora colombiana compartió sus condolencias para Nicolás Perdomo:

“Nico bello: No caigo en que esto pasó. Como quisiéramos que el tiempo retrocediera, que esto no fuera real. Mucho dolor (…) Abrazo tu alma y abrazo a toda tu familia”, escribió.

Por su parte, Carmen Villalobos, quien acudió a los Premios India Catalina 2026 el domingo 19 de abril, dedicó a sus compañeros fallecidos su premio a Mejor Actriz Protagónica por su actuación en “La huésped”, producción de Netflix.

“Desafortunadamente hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción", dijo.

Asimismo, en su historia de Instagram dedicó un mensaje dirigido a Henry Benavides:

“Como muchos otros, Henry era uno de los ‘invisibles’ del set. De esos que casi nadie ve, pero sin los cuales nada funciona. Se levantaba todos los días dos horas antes que el resto del crew para tener el camión listo y muchas veces terminaba su jornada una o dos horas después que todos”, escribió.

Gremio audiovisual colombiano denuncia riesgos laborales

Por su parte, la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) publicó un comunicado uniéndose al duelo colectivo y destacó que: “ningún proyecto, ninguna producción, ningún interés económico, puede estar por encima de la vida humana”.

La ANTA criticó las condiciones laborales y los protocolos de seguridad en el sector audiovisual. Además, enfatizó que lo sucedido no puede ser tratado como “un hecho aislado”.

En este sentido, demandaron la suspensión inmediata del rodaje hasta que se esclarezcan los hechos; que se realice una investigación que determine responsabilidades y posibles negligencias; la implementación de protocolos de seguridad en todos los niveles de producción; la atención psicológica para los trabajadores afectados; y el acompañamiento legal para los compañeros implicados, quienes se encuentran privados de su libertad.

Asimismo, solicitaron la revisión y fortalecimiento de criterios de asignación de incentivos públicos asegurando condiciones laborales dignas y seguras como requisito y la creación de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento.

Por su parte, la Mesa de Gremios Sector Audiovisual Colombiano se sumó a las exigencias para detener el rodaje de la productora TIS PRODUCTIONS en colaboración con Telemundo, hasta esclarecer los hechos, así como garantizar atención psicológica y apoyo jurídico a los afectados.

La Mesa de Gremios informó que en 2022 y 2023 envió un documento a la DACMI, quien hace parte del Comité de Promoción Fílmico Colombia (CPFC), encargado de asignar los recursos de la Ley 1556 —de los que la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” es beneficiario— y solicitó condicionantes obligatorias en materia de condiciones laborales y seguridad en los rodajes, sobre las que hasta ahora “no se ha tomado ninguna acción”.