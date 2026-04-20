INAH y Claudia Curiel lamentan lo ocurrido en Teotihuacán y ofrecen colaborar con la investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mayores datos sobre lo sucedido o afectaciones al patrimonio cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer en una tarjeta informativa que lamenta los hechos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán (tras disparos en el interior), y que trabajan en coordinación con autoridades del Estado de Mexico y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México “a fin de proporcionar información oportuna”.

En un breve mensaje el instituto afirma que están brindando facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realicen sus labores, sin informar cómo fue posible que un visitante entrara con un arma de fuego a una de las zonas arqueológicas más importantes, y visitadas, del país.

Y hacia el final del mensaje:

“Reafirmamos nuestra solidaridad y extendernos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos”.

#INAHInforma La Secretaría de Cultura a través del INAH, lamenta los hechos registrados esta mañana en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informa que se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor. pic.twitter.com/tQlUMABiVl — INAH (@INAHmx) April 20, 2026

El post en la red social X del INAH se colocó a la 1:43 pm de esta tarde y alcanza poco más de 700 visualizaciones.

Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, lamentó lo ocurrido en Teotihuacan en su cuenta personal de X, envió condolencias a los familiares de fallecidos, y afirmó trabajar en coordinación con instancias del Gobierno de México:

“Estaré en la zona atendiendo personalmente a las familias en coordinación con todas las instancias del @GobiernoMX Asimismo, se estará informando hasta esclarecer los hechos”.

Lamento muchísimo lo ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Mis condolencias a familiares y amigos. Estaré en la zona atendiendo personalmente a las familias en coordinación con todas las instancias del @GobiernoMX. Asimismo, se estará informando hasta esclarecer los… pic.twitter.com/vV1EeI9xz7 — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) April 20, 2026

Esto, luego de que en primeros videos en redes sociales se apreciara que un sujeto realizaba disparos en lo alto de la Pirámide de la Luna, y personas sobre el suelo, tanto en el mismo nivel donde se encontraba el atacante como a ras de suelo de la pirámide.

Posteriormente se reportó que el hombre atentó contra su vida. En información reciente también se dio a conocer que hay al menos dos personas fallecidas y hasta 15 personas lesionadas.

En videos que ya circulan en redes sociales, y reproducidos por noticieros se aprecia que una persona grita “¡háblenle a la policía!”, al tiempo de escucharse disparos en la zona arqueológica situada en el Estado de México, mientras hay personas tiradas en el piso.

Según última información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México:

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”.