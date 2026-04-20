Padre de Amy Winehouse pierde demanda contra dos mujeres que vendieron objetos de su hija sin su permiso

La cantante británica Amy Winehouse posa para las fotografías tras ser entrevistada por Associated Press en un estudio del norte de Londres, el viernes 16 de febrero de 2007. . Foto: AP

LONDRES (AP).- Un juez londinense falló el lunes en contra del padre de Amy Winehouse , quien demandó a los amigos de su hija por lucrarse con los objetos de recuerdo de la difunta cantante.

Mitch Winehouse, quien era el administrador del patrimonio de su hija, demandó a Naomi Parry y Catriona Gourlay ante el Tribunal Superior por los 1.2 millones de dólares (890.000 libras esterlinas) que ganaron en una subasta en los EE. UU. por artículos que, según él, no tenían derecho a vender.

Amy Winehouse tenía 27 años cuando murió por intoxicación etílica en su casa de Londres en 2011.

Parry, que también era la estilista de Winehouse, y Gourlay dijeron que eran propietarias o que les habían regalado las 150 prendas, entre las que se incluían vestidos, zapatos, bufandas, pendientes y bolsos.

Según el tribunal, Parry ganó 878 mil dólares —incluidos 243 mil 200 dólares por el minivestido de seda que Winehouse lució en su última actuación en Belgrado, Serbia— por los 56 artículos que vendió en la casa de subastas Julien's Auctions de Los Ángeles en 2021. Gourley ganó 344 mil dólares por 85 artículos.