Fallece Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8 y Vecinos. Foto: X: @andactores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comedia mexicana amaneció de luto, el actor Ricardo de Pascual falleció este martes a los 85 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

Asimismo, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó el deceso del primer actor, quien reunía más de seis décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Interpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio interprete Ricardo de Pascual”.

Aunque su familia no ha dado mayores detalles sobre el fallecimiento, el hijo del actor, Ricardo de Pascual Jr., confirmó el deceso al colocar un moño negro en su foto de perfil de Instagram.

En sus últimos años, De Pascual enfrentó diversas complicaciones de salud, entre ellas la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, en la que fue visto utilizando un tanque de oxígeno, reveló que esto se derivó porque en su juventud solía fumar de forma recurrente, en ocasiones hasta tres cajetillas diarias.

También dio a conocer que padecía problemas en la columna vertebral, corazón y riñones. Sin embargo, esto no impedía que dejara el mundo de la actuación.

“Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas”.

Su versatilidad y legado artístico es recordado en una diversidad de programas de comedia mexicana, entre ellos el universo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, donde en la vecindad del Chavo dio vida al señor Calvillo, mientras que en el Chapulín Colorado fue el Enano dormilón.

Además, formó parte de producciones como Odisea Burbujas como Don Mugrovich, jefe del Ecoloco; y El Tesoro del Saber, al ser Panfleto Pocapaja, así como en La Familia Peluche, Vecinos y Una Familia de Diez.

También participó en novelas como “El Privilegio de Amar”, “Mañana es Para Siempre”, “Senda de Gloria”, “El Manantial” y “Camaleones”. Tan solo en octubre de 2025 compartió que su última aparición en la televisión fue en la serie de comedia Tommy Zombie.