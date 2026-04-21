Finaliza la Primera Feria del Libro de la Gustavo A. Madero (FILGAM) con 30 mil visitas

Un hombre observa algunos libros en venta durante la FILGAM. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero (FILGAM), que tuvo a República Checa como país invitado, finalizó sus actividades luego de 10 días de programación con 30 mil visitantes, 10 mil de ellos niños y jóvenes.

Los organizadores destacaron está última cifra, pues recibieron a 10 mil estudiantes entre primaria, secundaria, preparatoria y universidad, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse al encuentro que incluyó también la presencia de 120 sellos editoriales con sus principales títulos en diversos stands.

Además, durante la semana de la FILGAM se impartieron 50 talleres gratuitos, a los que asistieron alrededor de siete mil personas, consolidando el espacio de venta editorial con experiencia de cultura integral.

Sobre el tema, Gerardo Valenzuela Nava, presidente de la Feria del Libro de Coyoacán (FILCO), y fundador de FILGAM destacó de la primera edición:

“Cuando la sociedad civil, el gobierno y la iniciativa privada deciden trabajar en la misma dirección, los resultados se ven. Y se ven aquí, en la gente, en la participación, es la respuesta”.

La feria se realizó del 10 al 19 de abril con actividades como el conversatorio “Rock y literatura”, que convocó a figuras clave de la escena nacional: Joselo, guitarrista y compositor de Café Tacuba; Luis Ernesto Martínez, “Lu”, y Daniel Gutiérrez, bajista y vocalista de La Gusana Ciega; así como Javier Ramírez, “El Cha”, fundador de Fobia, y el músico Alonso Arreola, quienes compartieron con el público sus experiencias como músicos y escritores.

También el concierto que encabezó Sal Moreno, vocalista de La Castañeda, el pasado sábado 11 de abril; la participación del escritor Juan Gedovius, quien presentó su libro DiferENTES: criaturas de los alrededores.

Así como el diálogo “México 86: Donde el futbol se volvió historia”, que reunió en el escenario a los ex futbolistas Manuel Negrete, Félix Cruz Barbosa y Luis Flores. Entre anécdotas y recuerdos, los exmundialistas también reflexionaron sobre el impacto económico y social que conlleva un evento deportivo de orden global como el que se efectuará entre junio y julio de este año, siendo México uno de los anfitriones.

También un conversatorio de la Asociación Mexicana de Caricaturistas con Jorge Manjarrez, Rochagarfias, Román Rivas “Román”, “Bogotá” y “Frik”, que hablaron sobre el papel del humor gráfico como herramienta crítica y periodística.

Los creadores también presentaron el proyecto editorial Un mundial de la patada, un catálogo internacional que reúne a 60 caricaturistas y ofrece una mirada crítica, política y cultural del futbol rumbo al Mundial 2026.

Este domingo la FILGAM se clausuró con una jornada que incluyó la presentación del volumen “Libaneses en el cine mexicano”, del autor Carlos Martínez Assad, libro que reconoce a figuras de la cinematografía mexicana de origen libanés. También el conversatorio “Frida Kahlo: donde la vida arde y el arte florece”, con la participación de Guillermo Kahlo y Héctor Ramírez, en una reflexión sobre la vida y legado de la artista mexicana; y la presentación de “Colección poesía e imagen sobre la Ciudad de México”, libro del periodista cultural Miguel de la Cruz, editada por Lapicero Rojo, entre otros volúmenes.