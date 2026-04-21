Gonzalo Celorio deposita su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

MADRID (EUROPA PRESS) -El escritor mexicano Gonzalo Celorio depositó su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde dejó un manuscrito de su novela Amor propio (Tusquets), su correspondencia con Sara Montiel -a quien pidió permiso para usar una foto suya como portada- o cartas con su editora Beatriz de Moura.

Celorio, que recibirá este jueves a manos de los Reyes el Premio Cervantes en su edición de 2025, recordó de nuevo a la que fue su editora y fundadora de Tusquets, De Moura, que murió el pasado viernes en Barcelona.

Además de la correspondencia entre Montiel y él -Celorio ha explicado que se trata de una misiva en la que la cantante española le autoriza a usar su "magen" para la cubierta de su libro Amor propio y en la que le desea "éxito"-, el Premio Cervantes 2025 explicó que también deja algunas cartas con otros amigos como el peruano Alfredo Bryce Echenique.

La sede madrileña del Instituto Cervantes recibe desde este martes el legado "material" del autor en la caja 1474, donde además dejó algunos textos manuscritos, una crónica de un viaje que hizo por el norte de España con su hijo Diego "en busca del románico" y unos cuadernos personales.

El director del Cervantes, Luis García Montero, ha asegurado que es un "honor" recibir este legado porque Celorio es un escritor que ha indagado "a través de la literatura por sus historias personales" para llegar a la Historia moderna del mundo y, en concreto, de México.

"Los españoles debemos agradecerle su relación y sus trabajos sobre los maestros del exilio español, herederos de una tradición literaria que se puede remontar a la creatividad de Leopoldo Alas 'Clarín'.

También García Montero ha recordado a De Moura, a quien le ha reconocido un "papel fundamental" en la trayectoria de Celorio, que además es director de la Academia Mexicana de la Lengua.

Celorio, que nació en Cuba aunque es mexicano, ha asegurado que aunque en la actualidad su posición sobre este país es "muy crítica", sí considera que la Revolución Cubana fue una "esperanza" para toda Latinoamérica.

"Independientemente de mi posición actual, que es una posición muy crítica, tengo que decir, Cuba fue en la revolución cubana del 59, una esperanza para toda América Latina en aquellos momentos. Yo no podía entender, no podía entender mi generación, sin el antecedente importantísimo de la revolución cubana", ha apuntado Celorio.

"Mi maestro fue el Exilio Español Republicano"

Tras el legado, Celorio y García Montero han protagonizado un coloquio, en el que el escritor mexicano ha asegurado que su "maestro" literario fue el "exilio español republicano", porque los escritores a los que miraba "procedían de ahí".

"Mi maestro fue el exilio español republicano porque mis maestros procedían de ahí. Y por otra parte, el rigor y la tolerancia, estos dos valores me parecen verdaderamente fundamentales", ha explicado.

El escritor ha explicado que una de las cartas que ha dejado en la Caja de las Letras, la que comparte con la fundadora de Tusquets, se trata de una misiva en la que la editora le indicaba todos los cambios lingüísticos que debía hacer en la primera novela que publicó en España.

"En 1991 no había tantas cartas como faxes y eran kilométricos. El primero que recibí de Beatriz de Moura era aquí a la pared, lleno de notas minuciosas sobre que esto había que decirlo así o asá. Ahí tuvimos una lucha dialectal (...) Le respondí en una carta igual de kilométrica a veces defendiendo la norma mexicana o asumiendo que la norma española era más universal. Fue una batalla epistolar bastante minuciosa", añadió.