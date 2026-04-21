Iván de la Rioja llegará al Foro del Tejedor como un impulso a artistas emergentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo “SOLX”, el cantante Iván de la Rioja se presentará en el Foro del Tejedor junto a XEL, una artista tijuanense que busca abrirse paso en la industria musical mexicana.

Iván de la Rioja es un productor musical, director creativo de Inmadurez Records, además de ser la segunda voz de “Daniel, Me Estás Matando”, proyecto musical que creó junto con Daniel Zepeda en el que dio un toque moderno al tradicional bolero mexicano.

Ahora, él y XEL estrenarán “SOLX”, una canción que retrata la soledad después de haber estado en una relación codependiente. Esta formará parte de su EP como solista “La Insoportable Levedad de Volar”, un guiño a la novela del escritor checo Milan Kundera.

En entrevista con Proceso, De la Rioja reveló que el nombre de su última creación discográfica se deriva de un entorno existencialista en el que ha estado sumergido desde el año pasado, además de que fue elaborado mientras se encontraba a bordo de un avión, debido a sus largas jornadas de trabajo.

“Desde el año pasado volví a identificarme mucho con ese libro, que leí en la adolescencia. Recientemente lo releí (...) Yo me la paso en los aviones todo el tiempo, por las giras e ir a producir (...) Más de la mitad del disco lo escribí volando, en el avión (...) Por lo que me hizo todo el sentido del mundo”.

La melancolía siempre ha formado parte de su trayectoria musical como solista, que comenzó en 2018, y esta vez no fue la excepción, pues explicó a esta casa editorial que su último proceso creativo parte de la tristeza.

“A mí personalmente me hace sentir como nostálgico y vacío. Pero también pasa que estas volando, viendo al cielo y es majestuoso. Es una contradicción rara”.

A pesar de ello, declaró que no se considera propio de ningún género musical y, en su lugar, prefiere dejarse llevar por la experimentación, tanto como productor y cantante.

Es así como ha logrado fusionar sus ritmos con Ixchel Trejo, mejor conocida como XEL, una artista emergente con una formación en ópera. La joven cantante está en búsqueda de nuevas influencias musicales que la lleven a definir su propio sonido.

Desde su infancia, Trejo ha estudiado ópera con el maestro José Medina, director artístico de la Fundación Ópera de Tijuana.

Para De la Rioja, trabajar de la mano de XEL ha sido un intercambio musical que define como “enriquecedor a nivel artístico”, ya que le ha permitido adentrarse en ritmos en los que no estaba muy inmerso.

Como parte de esta experimentación musical, De la Rioja reveló que le gustaría colaborar con Latin Mafia u Omar Apollo, artistas que han logrado posicionarse en la industria musical en los últimos años.

El próximo jueves 23 de abril Iván de la Rioja ofrecerá el show en vivo “Migajas, boleros y alguna cosa más” en el Foro del Tejedor, con la invitación especial de XEL, lo que representa un nuevo hito en su carrera musical.