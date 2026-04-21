Se reforzará seguridad en zonas arqueológicas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un breve mensaje en redes sociales esta mañana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que Teotihuacán permanecerá cerrada hasta ‘nuevo aviso’, esto luego del tiroteo que Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, calificó como un ‘hecho aislado’ en conferencia mañanera, y aunque aseguró que habrá más presencia de seguridad en esta y otras zonas arqueológicas el tema es añejo, pues trabajadores ya han señalado esa falta por ‘ahorros’ al sector.

El ataque en Teotihuacán que culminó con la muerte de una turista canadiense, 13 lesionados de origen extranjero y el suicidio del tirador Julio César Jasso, fue el tema de la conferencia mañanera de este martes 21, en donde diversos funcionarios federales y estatales informaron sobre lo sucedido en la zona arqueológica situada en el Estado de México, la segunda más visitada en el país al año (1.6 millones de visitas), luego de Chichen Itzá (2 millones de visitas al año).

Tras informarse que hay mesas de trabajo sobre lo sucedido, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, intervino brevemente para afirmar que ayer se trasladó con la subsecretaria Marina Nuñez Bespalova, y junto al director del IMSS realizaron recorridos atendiendo a las víctimas en hospitales, “yo sigo en contacto directo con las familias, pude entrar directo a los hospitales privados y estoy dando seguimiento puntual en colaboración con el gobierno para todo el seguimiento”.

Tras su participación se dieron más datos sobre el atacante, y ya en la ronda de preguntas y respuestas Claudia Sheinbaum afirmó que se trató de un hecho aislado, que es la primera vez de un suceso de este tipo en México, afirmando que por temas periciales el atacante tenía un tema psicológico e influencia de situaciones externas en el país.

“Quizá la pregunta es cómo es que entra con un arma… esa es la pregunta que se hacen todos. No hay arco de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido, porque no se habían presentado estas situaciones, evidentemente ahora que se presenta esta situación como autoridad debemos de decir ‘debe de haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un lugar público’, por eso ahora le pedí a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura que se coordinen para mayor presencia de la Guardia Nacional, lleva su tiempo poder poner arcos de rayos X no es de un día para otro, pero esto llama la atención para tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, turístico.

“Reconociendo lo que pasó ayer hay que reforzar la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre algo así, evidentemente tenemos que reforzar la seguridad, le pedí al general-secretario de la Guardia que fortalezcan la presencia en las distintas entradas, no solo de Teotihuacán, sino de todos los sitios arqueológicos porque hay presencia cerca de sitios arqueológicos para mayor seguridad…”.

Sin embargo, el tema de falta de seguridad no es nuevo en el INAH, en junio del año pasado se reportó al menos un día de cierre en museos y zonas arqueológicas, por no contar con suficiente seguridad para resguardar esos espacios y la seguridad de visitantes, ello luego de que el INAH prescindiera contratos a empresas de seguridad –por falta de personal, y personal capacitado– para ocupar en su lugar a la Policía Auxiliar, un ahorro en materia de vigilancia.

El hecho suscito en el cierre temporal de espacio emblemáticos de la Ciudad de México como el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología (que cerró el día que recibió la distinción del prestigioso (Premio Princesa de Asturias de la Concordia, de España), y las zonas arqueológicas de Templo Mayor y Cuicuilco. El suceso fue tal que se prescindió entonces de los servicios de Pedro Alberto Velázquez Castro, quien era el director de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural del INAH.

Entonces, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura afirmó en un video que se difundió de manera pública en redes sociales:

“Nosotros somos trabajadores del Museo Nacional de Antropología. La llegada del nuevo director de seguridad al INAH ha provocado una carencia de seguridad en los recintos del INAH. No tenemos suficiente personal y el personal que tenemos no está capacitado para resguardar el patrimonio cultural”.

Esta mañana Sheinbaum, tras el tiroteo en Teotihuacán, afirmó que se tomarán medidas, se colocarán arcos de vigilancia en zonas arqueológicas y mayor presencia de Guardia Nacional, más no se comentó de la seguridad en el interior de las zonas arqueológicas: