Teotihuacán reabre al público este 22 de abril, pero ascenso a Pirámide de la Luna estará cerrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque ayer se informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecería cerrada hasta “nuevo aviso” por el tiroteo ocurrido el lunes, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la zona reabriría este miércoles 22, información que fue confirmada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Tras el aviso de Sheinbaum en la mañanera, el INAH emitió un nuevo mensaje dando a conocer que Teotihuacán abre de nuevo con una excepción:

“El sitio patrimonio operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“El acceso a la pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Se agradece la comprensión del público visitante”.

#INAHInforma El INAH, a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá al público el miércoles 22 de abril, en su horario habitual de 8:00 a 17:00 h, con medidas de seguridad reforzadas. pic.twitter.com/pyv594ySIG — INAH (@INAHmx) April 21, 2026

El acceso por escalinatas estaba permitido solo a la Pirámide de la Luna desde mayo del año pasado, situación a la que se accedió por parte de autoridades para mejorar la experiencia del visitante, pues el ascenso a esa estructura como la Pirámide del Sol permanecían cerrados desde 2020 a raíz de la pandemia por covid-19.

Aunque el acceso a la Pirámide del Sol continuará cerrado, la entrada a la Zona Arqueológica que incluye la caminata por la Calzada de los Muertos –eje central de la zona con más de 2 kilómetros de largo y 50 metros de ancho–, mismo que conecta el Templo de Quetzalcóatl con la Plaza de la Luna, y su museo, estarán abiertos al público a partir de este 22 de abril, luego del tiroteo que dejó un turista acaecido, 13 personas lesionadas, y al atacante muerto.

Presidencia de la República aseveró que el suceso es un “hecho aislado”, pero que se tomarían medidas pertinentes y la colocación de arcos de seguridad, además de haber ordenado una coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Cultura federal para resguardar esa zona y otras arqueológicas en el país, incluso con la cercanía de la Guardia Nacional.