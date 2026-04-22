Festival Flores y Jardines 2026 apuesta por riqueza natural mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Flores y Jardines (FYJA) llegará una vez más a las calles de la colonia Polanco de la capital, esta vez centrado en la diversidad botánica que alberga México.

A lo largo de una década, este proyecto se ha convertido en un espacio donde converge la naturaleza, el diseño y el entorno urbano a través de un recorrido por distintos lugares de la zona intervenidos por vegetación.

Esta edición, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo, estará bajo el eje curatorial El Jardín Mexicano, por lo que diseñadores, paisajistas, floristas e incluso estudiantes, exhibirán su propia interpretación de lo mexicano con jardines y arcos florales instalados en el Parque América.

Además, el festival contará con charlas, conversatorios y talleres para adultos e infantes en el Parque Lincoln, Polanquito, la Galería Torre del Reloj y el Teatro Ángela Peralta, donde se abrirá el diálogo sobre el panorama contemporáneo del patrimonio natural del país, así como las prácticas ecológicas para su preservación.

Uno de estos encuentros será el Congreso de las Plantas, una breve puesta en escena donde la paisajista francesa Céline Baumann se adentrará en qué pasaría si la naturaleza tuviera su propia voz, además de hablar sobre el origen de la biodiversidad de las especies endémicas de México.

“Hay esta discusión de que hay plantas exóticas que están desplazando a plantas nativas (...) Debemos aprender y conocer el tema, saber en qué condiciones o lugares se podrían dar estas plantas (...) hay mucha flora nativa mexicana que no conocemos mucho (...) y además tienen características medicinales, curativas y alimenticias”, detalló a Proceso Patricia Elías Calles, fundadora de FYJA.

Algunas de estas actividades tendrán costo, mientras que otras serán gratuitas, por lo que se debe realizar un registro previo en el sitio oficial de FYJA, o en su caso, asistir con anticipación.

A esto se suman las intervenciones florales en fachadas de establecimientos y comercios ubicados sobre la avenida Presidente Masaryk, una experiencia abierta al público que tan solo la edición anterior recibió cerca de 500 mil personas, resaltó Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, durante la conferencia de prensa de la presentación del festival.

Ante esta alta afluencia, nuevamente este año la vialidad estará cerrada a la circulación vehicular únicamente el sábado 2 y domingo 3, con la finalidad de permitir el libre paso peatonal.

De exhibiciones florales a composta

Con el paso de los años, este proyecto ha adoptado medidas de sostenibilidad ecológica, desde el uso de materiales reciclados para los montajes botánicos hasta convertir en composta los desechos florales.

De la mano de Hagamos Composta, el FYJA se ha propuesto a transformar los desechos orgánicos del festival en composta que más tarde regresan a la tierra, generalmente en la misma demarcación, para evitar desperdicios y aprovechar los recursos.

“Nos hemos ido adaptando a las circunstancias del clima y de la falta de agua, entonces cada vez estamos poniendo más atención en eso. Tal vez son pasos pequeños, pero creo que se logra algo y si seguimos así se va a lograr muchísimo más”, indicó Elías Calles en entrevista con esta casa editorial.

Para conocer la programación completa de actividades del Festival de Flores y Jardines (FYJA) 2026 se puede acceder a: https://fyja.mx/