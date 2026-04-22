La tradición “Sant Jordi” en Guadalajara y CDMX en el marco del Día del Libro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el marco del Día Internacional del Libro, el Gobierno de Cataluña tendrá su festival literario “Sant Jordi” en nuestro país con actividades únicas este miércoles 22 y 23 en Guadalajara, y 23 y 25 de abril en la Ciudad de México.

El encuentro que recuerda el Día de ‘San Jorge’, es una celebración tradicional para los catalanes que se remonta a una leyenda medieval con el intercambió de libros y rosas en símbolo de amor, cultura e identidad, y base de distintas celebraciones en el marco del Día del Libro, como la misma Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM.

El programa comenzará este miércoles en la ciudad de Guadalajara con un homenaje al centenario luctuoso del reconocido arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926), cuya obra cumbre es la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España.

La primera actividad será este miércoles 22 en Guadalajara con la inauguración de la exposición fotográfica ‘La Casa Batlló: la joya modernista del genio catalán’. Esto a las 17 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ‘Juan José Arreola’.

Ese mismo día, y en la misma biblioteca pero a las 18 horas, se realizará la conferencia ‘De Cataluña a México: Gaudí y la arquitectura orgánica-espiritual’, sobre el legado de Gaudí en nuestro país, conversación a cargo del arquitecto mexicano Oliver Pendragón, miembro de la Asociación Gaudí México.

El día 23, a partir de las 10 horas en la Universidad de Guadalajara (en la Rambla de Catalunya) habrá un ‘Maratón de lectura’ organizado por la Feria Internacional del Libro, en el que habrá una lectura de un fragmento de ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo.

Y, a partir de las 12 horas en el Ex Convento del Carmen de esa ciudad habrá libros de autores catalanes y rosas de obsequio para los presentes –como indica la tradición–, en el stand literario de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Por otro lado, en Ciudad de México el programa tendrá un énfasis literario sumado a los 150 años del nacimiento de Pau Cassals, uno de los músicos más

influyentes del siglo XX y una de las figuras más universales de la cultura catalana.

El jueves, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, a las 16 horas, se realizará el conversatorio ‘Homenaje a Pau Casals: músico universal y embajador de la paz’, donde se dará a conocer las distintas facetas de Casals. El diálogo tendrá la participación de las historiadoras Yael Bitrán y Berenice Pardo, y el músico Raúl Zambrano.

El mismo 23, pero en la Librería El Péndulo sucursal San Ángel, a las 19:30 horas, la presentación del libro 'L'exèrcit de la boira' (El ejército de la niebla, Ed.

Caligrama), del autor catalán Jaume Sués Caula, que narra la historia de caballeros y dragones en la Cataluña medieval.

Además, en el transcurso del jueves, como es tradición en cataluña se obsequiará una rosa roja y un separador de libro con la leyenda de Sant Jordi en las siete sucursales de las Cafebrerías de El Péndulo en las colonias Roma, Condesa, San Ángel, Polanco, Santa Fe, Perisur y Zona Rosa.

Finalmente, el 25 de abril a las 10 horas habrá un Taller Infantil y Cuentacuentos en la librería El Péndulo de Polanco. Y, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa, un concierto-homenaje en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM, a las 18 horas, con la participación de Álvaro Bitrán, al violonchelo, y Rodolfo Ritter, al piano, en un programa que establecerá un diálogo musical entre la obra de Pau Casals y la de otros compositores de su universo interpretativo y estético, como Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff y el mexicano Rubén Montiel.