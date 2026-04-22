Teotihuacán reabre con mil 500 visitantes; sindicato de trabajadores acusa desatención presupuestal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la reapertura de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, tras el tiroteo del lunes pasado, la Secretaría de Cultura (SC) reportó un 75% de su afluencia usual, recibiendo a 1,500 personas este miércoles; en paralelo, el Sindicato Nacional de Restauradores (SINAR) informó que lo sucedido “no es un hecho aislado… es consecuencia de desatención presupuestal al sector”, y el INAH se defendió.

Tras la apertura –con excepción de la Pirámide de la Luna–, la SC dio a conocer que se reanudaron actividades con filtros de revisión en accesos y reforzamiento de seguridad en el sitio.

“Teotihuacan reanudó actividades hoy, miércoles 22 de abril de 2026, con una operación coordinada entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de brindar atención al público y fortalecer las condiciones de resguardo para las y los visitantes, así como para las y los trabajadores del sitio patrimonial…

“Se implementaron filtros de revisión en los cinco accesos al espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, como parte de las medidas adoptadas para favorecer una visita ordenada y una operación responsable…”.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán reanudó actividades este miércoles con una operación coordinada, atención al público y medidas reforzadas en sus accesos. pic.twitter.com/ufxmf2Q2S2 — INAH (@INAHmx) April 23, 2026

También se señaló que en materia de seguridad participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y custodios del INAH; y que en próximos días habrá incorporación de ‘arcos de seguridad’.

En respuesta, el Sindicato Nacional de Restauradores (SINAR) del INAH emitió un comunicado titulado “Sobre los hechos ocurridos en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacan”, en donde expresaron su pesar y acompañamiento en duelo a las familias afectadas, además de lamentar la tranquilidad de las comunidades aledañas tras el tiroteo del 20 de abril.

“Desde nuestros espacios de trabajo tenemos la obligación de nombrarlo: lo ocurrido ayer no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector de cultura. La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o en desuso en los accesos, áreas de conservación y mantenimiento sin insumos, y compromisos laborales incumplidos que este sindicato ha señalado en repetidas ocasiones. La operación cotidiana de los sitios se sostiene con menos personal, con menos herramientas y en condiciones que se deterioran año con año.

“La discusión que se abre tras estos hechos no puede reducirse a arcos detectores y despliegues policiales…”.

El SINAR formó parte de uno de los Colectivos de Trabajadores del INAH que en 2024 presentaron un “Diagnostico Integral”, “Memorial de Agravios” y “Estudio de Regionalización” (con encuestas y opiniones) sobre la precaria situación del INAH a falta de un presupuesto digno luego de un sexenio en donde se presumió el mayor presupuesto hacia el instituto, aunque gran parte de este se destinó al sureste del país para trabajos derivados del Tren Maya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Dichos documentos se los hicieron llegar a Presidencia de la República, tras la toma de posesión por parte de Claudia Sheinbaum, y de manera posterior a Claudia Curiel de Icaza, cuando asumió al frente de la Secretaría de Cultura.

Por su parte, el INAH emitió un comunicado hacia las 18 horas de este miércoles en donde afirmó que no hubo reducción a la seguridad de zonas arqueológicas y museos en el presupuesto del presente año.

“De hecho, en materia de vigilancia, el INAH cuenta hoy con más recursos que en 2025. El presupuesto original de 2026 para servicios de vigilancia fue de 188.7 millones de pesos, el cual se amplió y actualmente el disponible es de 296.7 mdp, superior a lo ejercicio el año pasado…”.

"También se aseveró que Teotihuacan recibió una inversión de 30 mdp para mejoramiento en infraestructura de servicios al visitante, lo cual incluye la incorporación de arcos de seguridad en sus cinco accesos, además de otras acciones de fortalecimiento operativo y atención al público…”.

Los comentarios en redes sociales señalaron que la explicación “es inaudita, mejor que no den tales respuestas porque da más coraje!” y “ustedes siempre tienen otros datos”.