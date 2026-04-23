"Desapariciones y literatura" marcan inauguración de Fiesta del Libro y la Rosa?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el Día del Libro, y entre entrega de rosas a los asistentes, la presencia de las escritoras Brenda Navarro (México) y Dolores Reyes (Argentina) marcó la inauguración de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM con el tema "Desapariciones y literatura".

En el Foro Libertad del Centro Cultural Universitario se encontraron Rosa Beltrán y Julia Santibañez, titulares de Difusión Cultural, y de Literatura de la UNAM, respectivamente; Navarro como autora de Casa vacía (2019) y Cenizas en la boca (2024), y Reyes al frente del volumen Come tierra (2019), los tres libros sobre desapariciones y violencias sin fronteras, para dar arranque a la 18 edición de la Fiesta que tiene este año el lema "Nombrar para existir".

Tras una breve presentación por parte de Beltrán y el tráiler de la serie "Come tierra", que se presentará en breve en Amazon Prime, resultado del salto de género de la novela argentina, la coordinadora de Cultura UNAM recordó que la obra de Reyes es tan atípica como fascinante.

La obra narra cómo una joven ayuda a encontrar cuerpos de desaparecidos al comer tierra en una ocasión -producto del bullying-, para darse cuenta que posee un don único, y así sin quererlo se convierte en una buscadora.

Reyes por su parte contó la historia detrás de Come Tierra:

"Tenía un método poco usual pata escribir, la comencé en 2014 con algo que me apasionaba que era la escritura de ficción, que me apasionaba desde que era adolescente, pero la había olvidado pues la vida me arrasó y no tenía espacio entre trabajos y los hijos.

"A veces las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas, hasta que hubo un punto en mi vida en que regresé, recordando, a lo que me gustaba, así nació Come Tierra".

Y añadió sobre el detrás de la historia:

"Crecí como muchos escuchando de desapariciones, de madre buscando a sus hijos entre la tierra, encontrando un hueso, un diente, un cuerpo, y al ser mas grande me di cuenta que más que una realidad es??una realidad que nos hermana.

"Yo dedico este libro a las madres buscadoras y a los sobrevivientes de estos sucesos, y como sobrevivientes me refiero a todos porque la desaparición de uno le concierne a toda una sociedad".

En su turno Santibáñez cuestionó a Navarro sobre lo que significa que un cuerpo este desaparecido, ante lo cual la escritora comentó firmemente:

"Provoca afirmar la necesidad de la existencia, reconocer tu cuerpo, la respiración, el lema de la feria es 'nombrar para existir', y cuando hablamos de un fenómeno tan importante como cuerpos desaprecidos nos damos cuenta que son la constante del siglo XX.

"Provoca hablar de las aristas de desapariciones en momentos tan complicados como los que vivimos, 'Casa vacía' es de 2013 cuando nos llegó la marejada de la violencia, donde desaparecía uno, luego 10 y ahora hablamos de miles. Como autores tenemos la responsabilidad ética de hablar en nuestros espacios, y que estos sean ocupados también por las personas que están buscando a sus seres queridos".

Y al hablar de la realidad en México y lo que esta le provoca a la literatura, Navarro también comentó:

"No sé si lo avizoro pero veo que hay una remontada en la escritura respecto a algunos de estos señores escritores que dicen '¡ya basta de llorar, hay que reírnos!', deseo que las nuevas generaciones jueguen con el lenguaje y sus realidades, porque nosotras somos parte de una generación en tránsito, así lo veo y así lo creo".

El diálogo transitó entre curiosidades y formas de escritura de las autoras, sin olvidar el hecho generalizado que Argentina y México comparten en la literatura pero también en la violencia.?

Tras preguntas y respuestas con el público -que abarrotó el Foro Libertad al aire libre con capacidad para un centenar de personas sentadas- en el Centro Cultural Universitario, el diálogo marcó la línea de la 18 edición del encuentro literario.

La fiesta tiene programada 500 actividades en cuatro días, hasta el 26 de abril, entre presentaciones editoriales, talleres, exposiciones, ciclos de cine, conciertos, encuentros profesionales y espacios dirigidos a infancias y juventudes.?

Un total de?183 estands (13% más que la edición pasada), y 133 expositores editoriales (6% más que en 2025) en el CCU.

Además de presencia de autores como María Negroni, Selva Amada, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Bernardo Esquinca y Juan?Gedovius; personalidades del ámbito de la investigación como Roger Bartra, Javier?Garciadiego?y Roberto Coria, e histriones como Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez.?

La programación se puede ver en?https://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx