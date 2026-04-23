“El yerno”: la sátira que desnuda el costo del poder y la corrupción en México

GUADALAJARA, JAL. (apro).- El cineasta mexicano Gerardo Naranjo González compite por el Premio Mezcal en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) con su nuevo largometraje “El yerno” (México, 2026), escrito y producido por el estadunidense James Schamus (serie Somos) para Netflix.

Es una sátira política donde se denuncia el abuso de poder, la ambición y la corrupción. También participan en el guion Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete. Aquí, el actor Adrián Vázquez interpreta a José Sánchez, un hombre de una familia rica que se convierte en el nuevo fiscal general y negocia con el crimen organizado y los políticos en turno de un estado mexicano.

Se ve en la historia mítines políticos con acarreados, redadas, atentados y actos de corrupción, ya que todos los tratos los sabe el gobernador de su estado. Los policías locales lo protegen.

Nada ni nadie lo para hasta que empiezan a descubrirse las fosas clandestinas y la traición llega. Por cierto, el estado donde se ubica la trama se llama Albacruz y sí parece un retrato de Veracruz.

El elenco también lo conforman Jero Medina, Verónica Bravo, David Gaitán, Lalo España, Natalia Téllez, Jorge Zárate, Ianis Guerrero, Mauro Sánchez Navarro, Ian Castillo y Rodrigo Virago.

Naranjo González, quien no asistió al FICG, una vez más se involucra en una trama de denuncia. Cabe recordar que sus largometrajes Miss Bala, Perro negro y Drama/Mex lo colocaron como uno de los realizadores comprometidos con los temas sociales y políticos. Además, es conocido por su participación en las series Narcos y El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal.

La fotografía de El yerno es de Diego Tenorio, conocido por su trabajo en La virgen de la tosquera, Tótem, La paloma y el lobo, Mickey y Músicas y autos, mota y rocanrol.

El largometraje de 102 minutos se estrenará en la plataforma de streaming el 1 de mayo.