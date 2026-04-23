Este fin de semana concluyen las funciones de cine gratuitas del Festival Cácaro en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El próximo domingo 26 de abril concluirá el Festival de Cine Cácaro que ofrece funciones gratuitas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con una programación busca materializar el derecho humano de acceso a la cultura y garantizar que el cine se convierta en un bien público.

El Festival Cácaro es un encuentro cinematográfico que se divide en cinco secciones; Gayola (con cortometrajes Procine), Palco (en homenaje a la herencia nacional y latinoamericana), Competencia (para el talento emergente y a su vez subdividida en cuatro categorías), Funciones especiales y Luneta (cine contemporáneo).

La clausura del festival se realizará este viernes con una ceremonia de premiación de la sección ‘Competencia’ y la proyección del filme “Vainilla” de Mayra Hermosillo (México, 2025), esto el domingo 26 de abril a las 17 horas en el Teatro Sergio Magaña.

Se programaron en el festival las cintas “Niñxs” (Kani Lapuerta), “La eterna adolescente” (Eduardo Esquivel), Say goddbye” (Paloma López Carrillo), “El Guardián” (Nuria Ibañez), “Los sueños que compartimos” (Valentina Leduc Navarro), “Maricota y el tiempo” (Iván Ávila), “El diablo fuma (y guarda la cabeza de los cerillos quemados en la misma caja)”, “La pasión según Berenice” (Jaime Humberto Hermosillo), “El laberinto del Fauno” (Guillermo del Toro), “Kilómetro 31” (Rigoberto Castañeda), y “Soy Frankelda” (Arturo y Roy Ambriz), entre muchas otras.

"Llamarse Olimpia"

También se presentará este jueves el largometraje documental mexicano “Llamarse Olimpia”, dirigido por Indira Cato y producido por Hugo Chávez, que obtuvo el primer Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026 en la 29 edición del Festival de Málaga.

Habrá presentaciones en más de 10 alcaldías, entras las que destacas en el ‘Barco Utopía’ en Iztapalapa a las 16 horas; la Capilla del Niño Jesús y el Parque Tepocatl, ambos en Coyoacán, a las 19 horas; la Explanada San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, a las 19 horas; el Cine de Paca en Venustiano Carranza, a las 18 horas; el Cine Villa Olímpica en Tlalpan, a las 17 horas.

La programación completa de Cácaro se puede consultar en: https://cartelera.cdmx.gob.mx/.