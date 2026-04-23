Laberinto Mágico de Leonora Carrington se inaugura en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La libertad es una búsqueda sin fin”, es una frase que define la experiencia inmersiva sobre Leonora Carrington e invita a las personas a sumergirse en su obra, con un recorrido introspectivo en el que cada pieza busca develar un secreto sobre nosotros mismos.

“Laberinto Mágico”, abrió sus puertas al público este 22 de abril en el Centro de las Artes Inmersivas (CAI). Entre esculturas, juegos de luces y pasadizos de telas, busca enriquecer la oferta cultural con una alternativa poco común para turistas y residentes de la Ciudad de México en el marco del Mundial 2026.

La exposición sobre la pintora inglesa —que hizo de México su hogar— invita a reflexionar sobre la libertad, un tema presente en cada una de sus creaciones, que marcó el rumbo de su vida y la llevó a rebelarse del entorno privilegiado en el que creció.

Leonora nació en Inglaterra en 1917, hija de Harold Carrington, un exitoso empresario. Su familia esperaba que se casara y mantuviera un estilo de vida acomodado, pero después de ser expulsada de varios internados católicos, ella decidió irse a París para dedicarse a la pintura.

“No tenía tiempo de ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista”, es una de las frases que se aprecian durante la primera parte del recorrido sensorial.

En esa ciudad, entró en contacto con Max Ernest y otros artistas surrealistas adentrados en las vanguardias, que la impulsaron a desarrollar su propio estilo. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y su paso involuntario por una institución psiquiátrica, la artista llegó a México en 1942, donde logró establecerse después del trauma de la guerra.

Tras su breve matrimonio con el poeta mexicano Renato Leduc, conoció al fotógrafo húngaro Emérico Weisz, con quien tuvo dos hijos: Gabriel y Pablo Weisz Carrington. Este último es el heredero y poseedor de los derechos de la marca y obra de su madre.

El Consejo Leonora Carrington, fundado por Weisz, tiene la misión de conservar y difundir el acervo de la artista, conformado por más 82 esculturas, 42 obras de arte gráfico, textos, máscaras y otros.

Ahora, México celebra su legado y la profunda conexión de la artista con la naturaleza, la intuición y los símbolos que transmiten significados ocultos, como se aprecia en las icónicas cartas de Tarot creadas por Carrington.

“Hay pocas historias como las de Leonora que se pueden contar sin tocar el tema de la libertad. La exhibición no solo se ve, se vive, se siente”, indicó Alejandro Machorro, director de Cocolab, estudio de entretenimiento multimedia que colaboró en el diseño.

La experiencia inmersiva estará disponible hasta septiembre de 2026 en las instalaciones del CAI, ubicadas en General Prim 90, colonia Juárez. Para más detalles sobre los accesos de entrada, se recomienda consultar el sitio de Feverup.