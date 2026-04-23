Recuerdan al historiador Miguel León-Portilla en su centenario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el título "Miguel en nuestra Memoria. Homenaje a Miguel León-Portilla a cien años de su nacimiento", el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y el académico Javier Garcíadiego recordaron al ilustre tlatoani de la historia prehispánica de México en la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, y en el Día del Libro.

En un diálogo en colaboración con El Colegio Nacional, a donde también pertenecía León-Portilla e institución de la que forman parte los conferencistas, se afirmó que la figura y legado del historiador y autor de "La visión de los vencidos" está más que vigente.

Desde el Foro Libertad, situado en el corazón del Centro Cultural Universitario, Matos Moctezuma comentó que ese libro reeditado por la UNAM recoge toda la visión y filosofía náhuatl detrás de la Conquista, aunado al don de investigación y mira acuciosa de León-Portilla.

"En un sentido es un libro de protesta para enfrentar y dar la verdad desde la otra parte desde los vencidos, pero a través de la filosofía náhuatl, lo que ha abierto las puertas a miles de antropólogos, historiadores, investigadores", dijo.

Mientas que Garciadiego recordó que parte de la herencia portillesca es la defensa de las lenguas, y su empuje como un líder nato en la construcción de instituciones tanto de investigación e historia, como en la misma UNAM en donde formó parte de la Junta de Gobierno, y de prácticamente todas las áreas más importantes en la toma de decisiones universitarias.

Incluso dejó ver que un poco de su legado sigue vivo en su alumnado, y la herencia cultural, como la misma Fiesta del Libro y la Rosa.

Esta actividad se inscribió en el programa de cuatro días de actividades (hasta el 26 de abril) de la 18 Fiesta del Libro y la Rosa que este año tiene 500 actividades, 183 stands, y cuya programación completa se puede ver en https://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx

Importante mencionar que este año habrá presencia de escritores, historiadores, académicos e histriones, como María Negroni, Selva Amada, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Bernardo Esquinca y Juan Gedovius; personalidades del ámbito de la investigación como Roger Bartra, y Roberto Coria, y los actores Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez.

Además gran parte de la programación estará disponible en streaming via el YouTube de TV UNAM.