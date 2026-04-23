Trabajadores del INAH alertaron sobre seguridad y resguardo en zonas arqueológicas desde 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los informes “Diagnóstico Integral del INAH”, “Memorial de Agravios” y el “Estudio de Regionalización” realizados por trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fueron entregados a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum en 2024 y exponían datos sobre la seguridad y resguardo a visitantes, museos y zonas arqueológicas, así como la situación precaria y general del organismo.

Los documentos se dieron a conocer en septiembre de hace dos años en conferencia a medios de comunicación, apenas unos días antes de la toma de posesión de Sheinbaum –con Diego Prieto aún al frente del INAH–, y de manera posterior se entregó a Claudia Curiel de Icaza.

Esos trabajos de corte profesional lo realizaron trabajadores como un “contrapeso a la visión que parece ser triunfalista” de la entonces dirección del INAH, ello luego de un sexenio en donde se presumió el mayor presupuesto hacia el instituto, aunque gran parte de este se destinó al sureste del país para trabajos derivados del Tren Maya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En dichos documentos se señaló una “crisis severa que contrasta con el discurso oficial” basándose en las muchas realidades que se vivían en el INAH, y que aún persisten como se han señalado en distintas manifestaciones sindicales desde 2024 hasta el pasado 16 de abril.

En el sumario del Diagnóstico Integral se subrayó que los trabajadores no contaban con recursos necesarios para desarrollar trabajos sustantivos, falta de viáticos, percepción de excesiva burocratización, falta de comunicación entre directores-administrativos-trabajadores, ademas de nulo seguimiento a reuniones y/o trabajos en equipos.

También se habló de una reducción de planta laboral de base, y sustitución de la misma con contratos en el esquema de “prestadores de servicios”. Percepción de un 40% de acoso laboral (mencionando como ejemplos los casos de la arquitecta Rutilio Arrimón y el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, a raíz del Tren Maya), y falta de instalaciones adecuadas o con falta de mantenimiento, sin renovación de extintores, fumigación y otros elementos de emergencia.

En el Diagnóstico Integral se señaló que entre 2013 y 2023 el número de trabajadores administrativos, técnicos y manuales (que agremia a personal en custodia de museos y zonas arqueológicas) descendió de 2 mil 949 a 2 mil 590 personas, plazas que quedaron vacantes debido a jubilaciones y decesos sin que se hayan realizado los concursos correspondientes.

Lo anterior hizo eco el 4 junio del 2025, cuando el día que el Museo Nacional de Antropología se anunció como “Premio Princesa de Asturias de la Concordia” 2025 (España) este estuvo cerrado, al igual que el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, zonas arqueológicas de Templo Mayor y Cuicuilco, entre otros, por falta de personal de seguridad para resguardar esos espacios y la seguridad de visitantes.

Esto luego de distintos movimientos pues el instituto prescindió de servicios de la Policía Auxiliar, para luego contratar a empresas de seguridad, y finalmente regresar a personal de Policía Auxiliar luego de que el caso llegara a una ‘conferencia mañanera’ y Sheinbaum se pronunciará en favor de este último:

El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH (SINAR) se pronunció sobre los cambios en un comunicado el mismo 4 de junio:

“Este cambio responde a la lógica de outsourcing o tercerización que se ha extendido en servidlos como la limpieza y ahora afecta a la protección de los bienes culturales de todas y todos. La alta rotación de personal de las nuevas empresas privadas, la reducción del número de elementos y la falta de capacitación sobre las características de cada inmueble, los protocolos específicos y las necesidades de trabajadores, estudiantes y vístanles, representan riesgos evidentes, que hoy han obligado al cierre de museos, centros de trabajo y de formación académica

“Esto se produce en un contexto en el que la reducción de la plantilla laboral del INAH hace que el propio Instituto no cuente con suficientes custodios, esta decisión solo profundiza la precarización operativa…”.

El tema llegó a tal punto que se prescindió de manera posterior de los servicios de Pedro Alberto Velázquez Castro como director de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural del INAH.

A casi un año de esos cierres de museos por rotación/falta de personal, y a unos días del tiroteo en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 21 que en añadido al ‘hecho aislado’ (que dejó una víctima y lesionados) se colocarán “arcos de vigilancia” en zonas arqueológicas, “mayor presencia de la Guardia Nacional”, sin referirse a qué sucederá con el personal en resguardo y vigilancia al interior de museos y zonas arqueológicas.

Teotihuacan es la segunda zona arqueológica más visitada del país, con 1.6 millones de personas, y forma parte de las 46 espacios arqueológicos que forman parte del ‘Mundial Social’ –en referencia a la llega del Mundial de Futbol 2026–, que tendrían mejoras para “mostrar la potencia cultural de México” según anunció Curiel de Icaza a principios de este año, pero aún no se sabe de qué tipo.