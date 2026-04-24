Cenart celebrará Día Internacional de la Danza con más de 100 actividades gratuitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo el lema “Del goce a la resistencia”, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) celebrará el Día Internacional de la Danza con más de 100 actividades artísticas de entrada libre.

Para este año, la conmemoración girará en torno a la danza como una práctica crítica de la existencia, donde la expresión corporal deja entrever la historia, la cultura y las emociones de quien la interpreta.

La programación, que se concibe como un espacio donde el cuerpo en movimiento es al mismo tiempo sujeto y objeto de reflexión, tendrá la curaduría de Eugenia Vargas y Raissa Pomposo, bailarinas con una larga trayectoria en la atmósfera de las artes.

Entre la diversidad de muestras artísticas estará el jarabe tapatío, ballet, rumba flamenca, hip-hop, danza contemporánea, butoh y performances, que dejarán sobre el escenario el cuestionamiento: ¿qué celebramos cuándo danzamos y qué resistimos al hacerlo?

El evento del “Día Internacional de la Danza. Del goce a la resistencia” se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de abril a partir de las 11:00 horas.

Además de las exhibiciones, se ofrecerán funciones, talleres y conversatorios donde se reconocerá al dinamismo del cuerpo humano como expresión, memoria y transformación.

Los talleres que se impartirán serán: “Cuerpo EXPANDIDO. Butô / Bodyweather / Improlab” a cargo de Teresa Carlos; “Danza del vientre” por Belem Glower y los titulados “Dejar aparecer el cuerpo”, “La danza como una exageración de la vida” e “Imprevisto Escénico”.

Además, se presentará el libro “Letras en movimiento. Vol. 2”, editado por La Sangre de las Musas.

En cuanto a los conversatorios, el sábado 25 de abril se dará espacio para hablar sobre “Investigación dancística-performática en el siglo XXI. Seminario InveC-Labs” con la participación de Hilda Islas, Citlali Rojas y Raissa Pomposo.

Mientras que el domingo 26 de abril será “La corporeidad danzante como manifestación decolonial, cósmica y rebelde”, con Teresa Carlos, Juan Carlos Palma y Eugenia Vargas, ambos en el Aula Magna José Vasconcelos.

Todas las actividades serán gratuitas y se realizarán en diversos espacios del Cenart, tales como los teatros de las Artes, Raúl Flores Canelo y Salvador Novo; las plazas de la Danza, de las Artes y La Perricholi; el Foro Antonio López Mancera, el Salón Artístico de Danza y Teatro, el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes y el Aula Magna José Vasconcelos.

Día Internacional de la Danza

Desde 1982, la Unesco declaró el 29 de abril como Día Internacional de la Danza para homenajear el natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre.

El objetivo de la conmemoración anual es promover la danza como una disciplina artística universal y diversa.