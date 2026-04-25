A Lola Dueñas no le interesa tener redes sociales: “No es garantía para el éxito de una película”

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La actriz española Lola Dueñas, en cuya carrera destacan filmes de Pedro Almodóvar como “Mar adentro”, “Volver”, “Hable con ella”, “Los abrazos rotos” y “Los amantes pasajeros”, recibió el Premio Maguey Trayectoria en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), y en entrevista confiesa que no le interesa tener redes sociales y ni las usa.

Dueñas, hija del actor Nicolás Dueñas y de la productora de teatro y representante de artistas María Navarro, no desea actualizarse en lo que respecta a las plataformas digitales que le permiten a las personas interactuar y cumplir contenido en tiempo real:

“No me quiero actualizar en eso. Lo decidí desde el principio. Tengo poco tiempo para cuidar a la gente que quiero. No le encuentro sentido darle todas las atenciones a gente que no conoces. Además, soy pudorosa. Creo que nosotros ya compartimos mucho, y eso de las redes me parece excesivo, y no se traducen en entradas para el cine. Eso no llena las salas. Lo he visto. Entonces, si no sirve ni siquiera para eso, no las quiero.”

Navarro (Madrid, 1971) estudió interpretación en el Teatro de La Abadía con José Luis Gómez y debutó en el cine con “Mansaka” (1998) de Salvador García Ruiz y al intervenir en la serie de televisión “Policías en el corazón de la calle” se convirtió en una de las más cotizadas actrices españolas.

-Usted proviene de un padre actor y una mamá que produjo teatro, ¿por qué escoge la actuación?

-El mundo del teatro lo recuerdo como casi un oasis dentro de la infancia. Era un sitio tan especial para mí, y las cómicas de ese momento me dejaban entrar a los camerinos y veía cómo se maquillaban y se cambiaban. Fueron muy generosas con la niña, y ser actriz lo tuve muy claro desde pequeña, pero nunca lo dije en voz alta. Nunca lo expresé, pero por dentro sabía que quería ser actriz desde que tengo uso de razón.

“Y cuando por fin dije que deseaba ser actriz, en la adolescencia, mencionó mi padre: ‘Lolita, menos mal, hija, lo sabemos todos de toda la vida, y por fin lo has dicho’. No había una meta, sólo el deseo ser actriz, y eso no ha cambiado nada al día de hoy en mi. Mi deseo sigue siendo ser actriz”.

-¿Ha cambiado el método para actuar por el avance de la tecnología, el aumento de las series y el alto uso de las plataformas por streaming?

-Si. Empecé a trabar en cortometrajes hacia 1997 y rodábamos con película y se escuchaba el movimiento de una gran cámara, que era preciosa. Eso ha cambiado muchísimo. Con el avance de la tecnología me alegra que mayor número de gente pueda filmar y es más barato. Existe más posibilidad de contar historias y de poder rodar, aunque también encuentro peligroso que todo el mundo quiera filmar, porque debemos tener mucho ojo en eso, no es rodar por rodar, hay que contar algo interesante y pensar en el público.

“Las series han revolucionado todo. Yo me he quedado en mi época porque he querido, es mi propia elección. No tengo redes sociales, ni veo series, bueno, veo las que tengo que ver porque quizá voy a trabajar con el director o alguna que me recomienden y que sepan que me va a encantar, pero no suelo verlas. Sigo viviendo un poco como antes realmente la profesión”.

-Usted como actriz ¿busca la fama?

-No, buscaba y busco ser actriz. Empecé en el teatro y laborar en el cine fue una casualidad. En una taberna de Madrid, me crucé con un agente del cineasta Javier Rebollo, ahí empecé a hacer los cortos, pero nunca me imaginé esto. Yo pensé que iba a trabajar en teatro.

-¿Qué le preocupa con respecto al mundo del audiovisual?

-Me impresiona mucho la era del audiovisual, quizá porque soy de otra generación. Me contaron que la gente joven ve las películas rápido, es decir ponen en su celular, tableta o computadora, la flecha de adelantar la película. No les da tiempo de ver un filme. Me da pena que viva la gente así. Eso me impactó muchísimo. Radico en Francia y ahí aún va gente a las salas, pero la taquilla en los cines en general ha bajado. Todo está cambiando.

Dueñas, quien además ofreció una clase magistral en el FICG, enfatiza que le gusta mucho su profesión, ya que “sumergirse en el personaje se transforma en una obsesión, y la vida en una fuente de constante inspiración:

“El momento en el que estás actuando es una especie de meditación casi, porque estás muy presente… más que luego en la vida, porque estás pendiente de todo”.