Poniatowska en la UNAM: "Toda la vida he preferido a Palestina"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su intervención con motivo de la presentación del libro "Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árboles de muchos pájaros", Elena Poniatowska suscitó aplausos entre el público de la UNAM al declarar "si me preguntan, prefiero a Palestina, toda la vida he preferido a Palestina", tras relatar su amistad y relación literaria con la autora de "Balún Canan", quien fue embajadora de México en Israel.

La presentación en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario fue el pretexto perfecto para escuchar a Poniatowska, Premio Cervantes de Literatura, quien recordó a Castellanos (1925-1974) como una mujer conquistadora, que seducía no solo en lo literario sino en lo personal, en su diálogo a través de la risa, además de afirmarla como una mujer entregada a las letras.

El volumen "Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árboles de muchos pájaros", editado por el Fondo de Cultura Economía, es un recorrido por la vida y obra de Castellanos, deteniéndose en la poesía como en “Lamentación de Dido" y "Memorial de Tlatelolco". Dijo:

"Rosario tenía ojos que sabían reír, ser cómplice y ser amiga, buena profesora, siempre caminó al lado de los estudiantes, participó apoyando en 1968 a alumnos...

"Yo fui a su casa a pedirle el poema 'Memorial de Tlatelolco', se lo pedí una tarde y al día siguiente ya lo tenía, así era de rápida. Escribía en el último piso de su casa, donde tenía su estudio y ahí se sentaba a escribir".

Sobre la imagen de Castellanos se lee en el libro que Poniatowska siempre tuvo la sensación de que Rosario andaba con una rosa en mano pensando a quién regalársela, pasaje a partir de lo cual relató:

"Era de manos chiquitas y era muy delgada, parecía que se podía romper, pero era una mujer muy fuerte, sabía hacer reír, daba clases en la UNAM en Filosofía y los alumnos se peleaban por entrar a su clase.

"Conquistó con su palabra y humor a Luis Echeverría y su esposa, y decidió enviarla como embajadora en Israel; Castellanos lo hizo con la seducción de las letras, porque era así, y su conversación.

"México no había tenido una embajada en Israel y con la ayuda de Gabriel, su hijo y hasta su nana invitó a gente ahí, yo fui y ahí la vi, era una delicia platicar con ella como esta misma tarde en la Fiesta del Libro, era una delicia, el aire era transparente con ella.

"Primero convenció a los Echeverría y luego a Golda Meir (quien fuera primera y única mujer ministra en Israel hasta la fecha), pero si me preguntan yo prefiero a Palestina, toda la vida Palestina", lo que suscitó aplausos entre el público.

Tras la conversación, Poniatowska, de 93 años, se retiró de la fiesta librera rodeada de lectores que se acercaron buscando alguna fotografía o autógrafo, solo un par alcanzó la imagen anhelada.

A la fiesta de la UNAM le resta el fin de semana de actividades en el centro cultural, y con ello la mitad de programación que alcanzará las 500 actividades esta edición.

Entre la destacadas de este sábado 25 se encuentran el IV Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, el homenaje a 10 años de la muerte de Ignacio Padilla, la presentación de libros de "Material de Lectura" de Publicaciones de la UNAM con la presencia de Brenda Navarro, los conversatorios "La literatura y el arte frente a la violencia en Centroamérica" y "Mujeres dentro y fuera de los libros", y el concierto de Sonex, entre otros.