El documental “Querida Fátima”, ganador en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara

La película “Querida Fátima” fue reconocida con el premio Mezcal a mejor película, mejor dirección y premio del publico. Foto: Cuartoscuro / Fernando Carranza García

GUADALAJARA, JAL. (Proceso).- El largometraje documental Querida Fátima, de 83 minutos, gana el Mezcal a Mejor Película Mexicana y el Mezcal a Mejor Dirección y el Premio del Público en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

En el filme se ve a Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana Vega, quienes narran lo que le sucedió a su hija Fátima Varinia, quien a sus 12 años fue asesinada por tres de sus vecinos cerca de su casa, en el municipio de Lerma, Estado de México, cuando regresaba de la secundaria hace 11 años.

Además, se centra cuando Gutiérrez Rangel se queda en una casa de campaña durante cinco días, incluyendo el Día Internacional de la Mujer, en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo justicia de cara a la sociedad.

Igual existen retratos de la vida privada de la familia, la cual ha tenido una lucha callada y constante por honrar la memoria de Fátima, y el esfuerzo por navegar las heridas profundas que dejó su pérdida. Pero años después, Lorena y Jesús vuelven a perder un hijo, el más pequeño, Daniel, quien estando muy enfermo lo llevan sus padres a tres hospitales diferentes, en donde al joven estudiante de preparatoria no le brindaron atención médica.

En el Hospital Universitario donde sin siquiera revisarlo, sin siquiera tocarlo, lo diagnostican con ansiedad. No le brindaron la atención médica que necesitaba a pesar de que él indicaba un gran dolor en la zona abdominal. Finalmente, debido a una úlcera que nadie detectó, Daniel fallece el 24 de noviembre de 2020, a causa de negligencia médica. Bajo las circunstancias descritas anteriormente, el caso de Fátima continúa y comienza la investigación por la muerte de Daniel.

La cinta dirigida por Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes, Dawn Valadez y Davi Merchan, de la Celectiva Varinia, fue la cinta más premiada en este encuentro fílmico. A decir del jurado del Premio Mezcal, Santiago García Galván. Anita Lee, María Guerra y Paulina García es Mejor Película Mexicana porque se trata de “una obra que encarna el valor más alto del cine: su relevancia”.

Sigue el argumento:

“En un momento histórico en que las voces de quienes buscan justicia se enfrentan a muros que pretenden cercenar sus libertades, esta película se levanta como un acto de expresión y de retrato social, recordándonos que el cine sigue siendo uno de los medios más poderosos para nombrar el conflicto y dignificar a quienes lo atraviesan. Su fuerza narrativa nunca sede al victimismo fácil: elige, en cambio, ahondar en sus personajes, darles espesor humano y acompañarlos con imágenes de una ejecución cinematográfica magnífica, capaces de alcanzar momentos sublimes.

“Es una película que te hace sentir, que te lleva en un viaje y que, sin renunciar a la excelencia formal, pone al cine al servicio de valores humanos profundos. El jurado reconoce en Querida Fátima una obra de plena relevancia cultural, por la calidad de su cine y por la hondura de su mirada”.

El mismo jurado le otorga el Mezcal a Mejor Dirección porque “el colectivo de mujeres y hombres que la dirigen plantean algo poco común en el cine contemporáneo: una autoría compartida que no diluye la voz, sino que la multiplica. Frente al culto del autor individual, esta película propone un autoría colectiva ejercida con humildad, la de un cineasta que sede y comparte el crédito con quienes legítimamente lo merece, y lo hace sin perder un ápice de coherencia narrativa ni de precisión en la dirección. El resultado es una obra de un impacto dramático sostenido, perfectamente contada, que nos lleva de principio a fin por un viaje de enorme valentía y resiliencia”.

Termina el documento:

“Lorena carga la historia sobre sus hombros y, al hacerlo sostiene la voz de miles de víctimas: una credibilidad que atraviesa la pantalla y nos conmueve hasta las lágrimas. El jurado reconoce en esta dirección coral un gesto artístico y ético: el cine entendido como comunidad, sin renunciar jamás a la excelencia cinematográfica”.

Respecto al galardón del Público, cabe destacar, que sólo se pide la votación de los asistentes al cine respecto a que largometraje de ficción o documental les gusta más , sin dar opinión alguna.