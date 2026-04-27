“Chronovisor”, la apuesta internacional de Alex Peña, diseñador de producción mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El joven mexicano Alex Peña debutó como diseñador de producción cinematográfico en la presentación del largometraje Chronovisor hace unas semanas en el Festival New Directors/New Films del Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York.

Originario de la Ciudad de México, Peña estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero siempre tuvo un gran interés por el cine. Sin embargo, su profesión le hizo darse cuenta de que su sueño era dedicarse al diseño desde una perspectiva que le permitiera contar historias.

Participó en más de una decena de comerciales y cortometrajes, pero al ver que no había muchas opciones especializadas en el país, decidió aplicar a una maestría en Diseño de Producción en la prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU), donde se convirtió en uno de los dos alumnos seleccionados anualmente.

Fue así como comenzó a forjar su camino en la industria global del cine. Su llegada a la película Chronovisor parte de su singular enfoque al momento de construir atmósferas narrativas, lo que ha sido reconocido por figuras del gremio como Jack Auen, uno de los directores de la cinta y quien fue profesor del joven cineasta mexicano.

“Él me llamó (Jack Auen), me dijo que creía que mi visión, más en cuanto a los sets y el diseño de los espacios, podría ayudar a esta historia. Empezamos a trabajar en este largometraje, fue muy rápido todo realmente”, declaró Peña en entrevista con Proceso.

Chronovisor relata la historia de Béatrice Courte, una académica de la Universidad de Columbia que se encuentra con la leyenda de un supuesto artefacto capaz de ver el pasado; una teoría de conspiración asociada al sacerdote benedictino Marcello Pellegrino Ernetti en la década de 1970, quien afirmó haber presenciado la crucifixión de Jesús, lo que ha generado cuestionamientos sobre los sucesos que esconde el Vaticano.

El filme fue estrenado a finales de enero de este año en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, llevándolo a presentarse en eventos cinematográficos en Los Ángeles, Nueva York, Suiza y próximamente en Corea del Sur.

El panorama de la industria cinematográfica en México

Para Peña, el diseño de producción cinematográfica en México enfrenta diversos obstáculos: desde la falta de visibilización de proyectos nacionales hasta la existencia de juicios sobre el país derivado del reforzamiento de estereotipos en el cine.

“Creo que hay mucho talento e historias que valen la pena contar, pero sí hace falta un poco, desde la formación y la exposición, hasta la distribución de estas historias”, señaló.

El joven cineasta resaltó que este proceso creativo no es lo mismo que dirección o producción, ya que esta disciplina está centrada en la construcción del universo visual de un proyecto audiovisual, donde el escenario y la utilería fungen como elementos de inmersión para el espectador.

En este sentido, Peña recordó figuras como Eugenio Caballero, diseñador de producción y director de arte mexicano que obtuvo un premio Óscar al Mejor Dirección de Arte por la película El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro.

Desde su experiencia, adentrarse a una industria tan competitiva ha sido complejo, ya que abrirse paso a producciones a nivel Hollywood implica tener bastos conocimientos en el área para poder formar parte de sindicatos de cineastas.

“Lo que es muy retador es adaptarte a una cultura diferente, incluso cinematográficamente hablando, es otra forma de hacer cine, a otro ritmo, a otro nivel de preparación. Tienes que demostrar que eres capaz y competir con la gente que es de aquí”, indicó Peña a esta casa editorial.

Pese a estas dificultades, Alex Peña ha logrado participar en grandes producciones como Unaccustomed Earth, una serie de Netflix sobre una comunidad indoamericana en Cambridge, Massachusetts, que se estrenará a finales de 2026.

Actualmente, se encuentra colaborando en el equipo de diseño de producción de la tercera temporada de la serie Severance, un proyecto de Apple TV+ que ha recibido 41 nominaciones a los premios Emmy.

La inteligencia artificial en el cine

Ante el incremento de la inteligencia artificial en diversas disciplinas, Peña consideró que el uso de la IA en el diseño de producción en el cine puede ser una tecnología aprovechada.

“Personalmente considero que es una herramienta más. Aunque es una tecnología que tal vez da miedo, si encontramos la manera de incorporarla a un proceso creativo, yo la veo más como un aliado”, manifestó.

No obstante, no descartó que también deben establecerse límites para su utilización, ya que podría representar un riesgo debido a que no se tiene el sello personal meramente del cineasta en el procedimiento.

El futuro del mexicano Alex Peña en la cinematografía

En cuanto a su trayectoria a futuro, Peña reveló que le gustaría enfocarse tanto en el cine independiente como comercial. Sin embargo, explicó que tiene mayor inclinación en las producciones fuera del modelo tradicional.

Aunque actualmente reside en Nueva York, se encuentra en una búsqueda de proyectos en México, con el propósito de reconstruir la percepción ante la industria cinematográfica nacional y demostrar de forma tangible el talento que alberga el país en el diseño de producción.

El largometraje Chronovisor se presentará en el Festival Internacional de Cine de Jeonju, en Corea del Sur, del 29 de abril al 8 de mayo; y para el 2 de mayo tendrá lugar en el Festival Prismatic Ground de Nueva York.