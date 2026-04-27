Fallece Nedra Talley Ross, última integrante viva del grupo pop Ronettes de los 60s

NUEVA YORK (AP) — Nedra Talley Ross, la última integrante sobreviviente del grupo pop de los años 60 con peinados altos The Ronettes, que cantó junto a sus primas los éxitos perdurables "Be My Baby", "Baby I Love You" y "Walking in the Rain", murió. Tenía 80 años.

Ross falleció en su casa el domingo, según la hija de la cantante, Nedra K. Ross, y la cuenta oficial de Instagram de The Ronettes. Un comunicado señaló: "La voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música. Su contribución a la historia del grupo y su influencia definitoria vivirán para siempre".

La imagen sexy de The Ronettes y sus potentes voces —además de la ayuda en composición y producción de Phil Spector— las convirtieron en uno de los actos principales de la era de los grupos femeninos, de gira por Inglaterra con The Rolling Stones y entablando amistad con los Beatles.

"El mundo del espectáculo es algo que puede ser grandioso, pero también puede ser malo", dijo Ross durante su discurso de aceptación en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2007. "En nuestro caso, teníamos una familia que nos dio una base para ayudarnos a estabilizarnos en un mundo muy difícil y loco. Fue una época divertida. Le doy gracias a Dios de verdad por ello".

Ross, nacida y criada en la ciudad de Nueva York, junto con sus hermanas Veronica "Ronnie" y Estelle Bennett, lanzó su álbum debut en 1964, "Presenting the Fabulous Ronettes, Featuring Veronica". Cinco de sus 12 temas llegaron a las listas de Billboard en Estados Unidos, y el disco fue incluido en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Fue el único álbum de estudio del trío.

También hicieron una versión memorable de "Sleigh Ride" que apareció en el álbum de Spector "A Christmas Gift for You" y que recientemente fue destacada en la banda sonora de "Roofman" y en "The Bear". Pero su racha de éxitos ya había perdido fuerza para cuando se separaron alrededor de 1967.

Estelle Bennett logró organizar una audición ante Phil Spector en marzo de 1963, conocido por su estilo grandilocuente de metales y batería apodado el "muro de sonido". Firmaron con Philles Records en 1963. Tras firmar, cantaron coros para otros artistas hasta que Spector hizo que el grupo grabara "Be My Baby" y "Baby I Love You".

Martin Scorsese usó "Be My Baby" para abrir su película de 1973 "Mean Streets", y la canción aparece en la secuencia de títulos de "Dirty Dancing" y en los créditos finales de "Baby Mama". También apareció en televisión en todo, desde "Moonlighting" y "The Wonder Years" hasta "How I Met Your Mother" y "Money Heist".

Keith Richards, de The Rolling Stones, recordó cuando The Ronettes fueron incorporadas al Salón de la Fama del Rock & Roll que abrieron para el trío en Inglaterra a mediados de los años 60. Richards comentó: "Podían cantar atravesando por completo un muro de sonido. No necesitaban nada. Me tocaron el corazón en ese momento y todavía me lo tocan".

Después de que The Ronettes se disolvieron, Ross se volcó a la música cristiana, incluido el álbum "Full Circle" en 1978. Ross estuvo casada con el DJ y personalidad televisiva Scott Ross desde 1967 hasta la muerte de él en 2023.

Durante casi 15 años, las mujeres libraron una larga batalla judicial, y en última instancia infructuosa, con Spector por las regalías. Un juez ordenó a Spector pagar 2.6 millones de dólares en regalías atrasadas e intereses, pero el máximo tribunal del estado de Nueva York anuló ese fallo en apelación en 2002.

Ronnie Spector murió a los 78 años en 2022. Bennett murió a los 67 en 2009. A Ross le sobreviven cuatro hijos.