Fiesta del Libro y la Rosa 2026 cierra edición con 45 mil asistentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su 18º edición la Fiesta del Libro y la Rosa cerró con cifra de 45 mil asistentes, cinco mil menos que el año pasado a pesar de tener un día más de programación; el grupo Sonex, de son jarocho en fusión con rock, pop, hip, hop, jazz y ritmos africanos concluyó la programación con concierto el Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNAM.

La banda veracruzana arribó al CCU en el marco de los 21 años de su conformación en una presentación marcada por éxitos como ‘Si de algo’, ‘Balada veracruzana’, ‘El pájaro Cú’, ‘Los chiles verdes’ (letra tradicional jarocha), ‘Y si tú’, ‘Ven a caminar’ –estos últimos de los sencillos más recientes y lanzados este año–, ‘Jarana’, ‘Enredado’, ‘Bailando, ‘Dime cuándo’, entre otros, que fueron clave en el concierto de una hora y media de duración que se transmitió a la par en streaming vía Youtube de Tv UNAM.

Sonex se conforma por Camil Meseguer en el violín (Xalapa, Veracruz), Ilan Bar Lavi en la guitarra (CDMX), Jerónimo González en la jarana, bajo y guitarra (Villahermosa, Tabasco), Andrés Marquez en la batería (Tihuatlán, Veracruz) y Helio Martin del Campo en la voz (Puerto de Veracruz), y para el concierto tuvo el acompañamiento de Armando Tovar en el zapateado, quienes dieron vuelo al son jarocho en fusiones contemporáneas, y en medio de algunos presentes entre el público que aprovecharon para lanzarles rosas en símbolo de sintonía con la Fiesta del Libro.

El encuentro literario sumó este año un día más de actividades respecto a sus fiestas anteriores, inició el jueves 23 –Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, y significativa para la literatura porque coincide con el fallecimiento de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega–, bajo el lema “Nombrar para existir” concluyendo la noche de este domingo.

Pese a tener un día más de actividades tuvo cinco mil menos asistentes respecto a la cifra confirmada por la UNAM en 2025, y ocho mil menos que en 2024 (53 mil asistentes), lo que confirmaría una tendencia de asistencia a la baja en los últimos años, ello a pesar de ofrecer una programación variada de autores y abordar las diversas realidades sociales del país.

Bajo el lema “Nombrar para existir” la fiesta tuvo presentaciones de libros y conversaciones en relación a desapariciones forzadas en México, homenajes al centenario de nacimiento de Miguel León-Portilla, Jaime Sabines, el recordatorio por el deceso de la científica Julieta Fierro, los 10 años de la partida de Ignacio Padilla, los roles sociales en el siglo XXI, y el Mundial de Futbol (como la presentación del volumen y apuesta de Publicaciones UNAM “Tiro Libro”, con prólogo de Amandititita con ensayos y narraciones que discuten el machismo y sportwashing en los deportes).

Además de presencia de autores como Elena Poniatowska, Brenda Navarro, Dolores Reyes, María Negroni, Selva Amada, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Bernardo Esquinca, y Juan Gedovius; personalidades del ámbito de la investigación como Roger Bartra, Javier Garciadiego y Roberto Coria, y los histriones Joaquín Cosío, Arcelia Ramírez y Marina de Tavira.